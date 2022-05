Heidel über Klopp: "Das macht den vielleicht besten Trainer der Welt aus"

Jürgen Klopp war elf Jahre Spieler bei Mainz 05, bevor der damalige Manager Christian Heidel ihn im Jahr 2001 von einem auf den nächsten Tag vom Profi zum Trainer machte. Der Beginn einer Weltkarriere. Heidel erklärt, was den gebürtigen Stuttgarter auszeichnet.

Führt Jürgen Klopp den FC Liverpool gegen Real Madrid zum erneuten Champions-League-Triumph? Bereits 2019 hatte der Schwarzwälder die Reds zum Erfolg in der Europäischen Königsklasse geführt (2:1 gegen Tottenham Hotspur). Sein langjähriger Mainzer Weggefährte Christian Heidel jedenfalls glaubt fest daran.

Auf Einladung von Klopp in Paris dabei

"Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass Liverpool und Kloppo gewinnen", sagte Heidel im Gespräch mit SWR-1-Stadion-Moderatorin Julia Metzner. Der Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05 wird das Spiel (28.05.2022, 21 Uhr) vor Ort im Pariser Stade de France auf Einladung seines Freundes Klopp verfolgen. "Wie beim letzten Mal. Ich war auch in Madrid 2019 dabei."

Heidel: "Das ist Fußball so, wie ich ihn mag"

Heidel freut sich auf das Spiel, dass er ohne großen Luxus, sondern ganz bodenständig verfolgen will. "Ich bin nicht der große 'VIP-Gänger', sondern ich bin da als ganz normaler Fußballfan", sagte Heidel. "Mittendrin unter den Liverpool-Anhängern trinke ich mein Bierchen und alles ist gut. Das ist Fußball so, wie ich ihn mag."

Neben dem Champions-League-Titel 2019 hat Klopp mit Liverpool unter anderem die englische Meisterschaft 2020 gewonnen. In dieser Saison holte der LFC bereits den englischen Pokal, den Liga-Pokal und wurde in der Premier League nach einem dramatischen Finish Zweiter hinter Manchester City.

"Das Allerwichtigste: Er verstellt sich nicht"

Klopp sammelt mit Liverpool also Titel und es ist kein Ende abzusehen. Doch was ist das Geheimnis hinter seinen Erfolgen? "Er ist nicht nur ein außergewöhnlicher Trainer, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch. Diese Kombination bringt ihm den Erfolg", so Heidel. "Das allerwichtigste ist aber: Er ist er selbst. Authentisch, er verstellt sich nicht. Das kommt unheimlich gut bei den Spielern an. So wie er früher war, so ist er heute auch noch. Das gepaart mit unglaublichem Fachwissen - das macht dann einfach den vielleicht besten Trainer der Welt aus."

Für Heidel heißt es dann heute Abend: Das große Finale genießen. Und danach? "Dann gehen wir feiern", so der Mainzer. "Hoffentlich zu einer Siegesfeier. Aber wenn es schiefgegangen ist, trinken wir auch einen!"