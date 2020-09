per Mail teilen

Es war die wahrscheinlich ereignisreichste Woche in der Vereinsgeschichte von Mainz 05. Darüber sprechen wir mit Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung und zeitweise auch mit Guido Schäfer. Der Ex 05-Profi ist Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung. Seine Meinung zum Spielerstreik: "So etwas geht gar nicht".