Der 1. FSV Mainz 05 spielt eine herausragende Rückrunde und ist auf bestem Weg Richtung Europa. Im Bundesliga-Endspurt treffen die Mainzer auf zwei direkte Konkurrenten.

Die Ausgangslage

Mainz 05 ist mit 25 Punkten die zweitbeste Mannschaft in der Rückrunde hinter Borussia Dortmund (29) und vor dem FC Bayern München (23). Die 05er sind fünf Spieltage vor Schluss mit 45 Punkten Siebter in der Bundesliga, liegen zwei Zähler hinter Leverkusen (Sechster, 47 Punkte), sechs hinter Leipzig (Fünfter, 51 Punkte) und acht hinter Freiburg (Vierter, 53 Punkte).

Rang sieben reicht für die Playoffs in der Conference League, wenn sich der Sieger des DFB-Pokals für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert hat - also in der Bundesliga unter den ersten sechs Plätzen gelandet ist. Im DFB-Pokalhalbfinale treffen Stuttgart (16.) auf Frankfurt (9.) und Freiburg (4.). auf Leipzig (5.).

Um sicher im kommenden Jahr international zu spielen, müssten die 05er einen Platz gutmachen. Grundsätzlich gilt: Die ersten Vier der Bundesliga sind für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, der Fünfte und der DFB-Pokalsieger für die Gruppenphase der Europa League, der Sechste startet in der Play-off-Runde zur Europa Conference League.

Bundesliga: Das Restprogramm des 1. FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg

Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) sind die Mainzer zu Gast in Wolfsburg und damit bei einem direkten Konkurrenten. Wolfsburg liegt als Achter (43 Punkte) einen Platz hinter den Mainzern und könnte sie mit einem Sieg überholen. Was die Prognose dieser Partie besonders schwierig macht: Die Leistungen der Wolfsburger in dieser Saison schwanken. Zwischendurch gewann das Team von Niko Kovac sechs Spiele in Folge, unter anderem 2:0 gegen den BVB und 6:0 gegen Freiburg. Dann allerdings konnten sie von acht Partien nur zwei für sich entscheiden. Zuletzt schlugen sie Bochum souverän 5:1. Davor allerdings hatten sie gegen Leverkusen (0:0), Gladbach (0:2) und Augsburg (2:2) nicht gewinnen können. Wolfsburg auf Abstand zu halten, muss das Minimalziel der formstarken 05er sein.

Schalke 04

Noch vor wenigen Wochen wäre der Ausgang der Partie wohl klar gewesen: Vier Mal in Folge hatten die Schalker 0:0 gespielt. Das ist keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga gelungen. Überhaupt zeichneten sich die Königsblauen vom 18. Spieltag an durch eine bemerkenswerte Konstanz aus: Von acht Partien spielten sie sechs unentschieden und gewannen zwei. Seither hat sich die Stimmung allerdings verschlechtert: Von den jüngsten vier Spielen verloren die Schalker drei, nur gegen Hertha (5:2) punkteten sie. Angeschlagener Boxer hin oder her - Mainz muss dieses Heimspiel (05.05., 20.30 Uhr) gewinnen, um an den ersten sechs Plätzen dranzubleiben.

Eintracht Frankfurt

Apropos angeschlagener Boxer - eine Woche später sind die Mainzer zu Gast bei Eintracht Frankfurt (13.05., 15.30 Uhr), also bei der Mannschaft, die zuletzt acht Mal in Folge nicht gewinnen konnte (vier Unentschieden, vier Niederlagen). Dass das Team von Oliver Glasner trotzdem als Neunter (42 Punkte) Chancen hat, zumindest die Playoff-Runde der Europa Conference League zu spielen, beweist, dass es in dieser Saison lange sehr erfolgreich war (4:0 gegen Leipzig, 5:1 gegen Leverkusen). Die Form spricht aber eindeutig für die Mainzer, weshalb ein Sieg im Rhein-Main-Duell realistisch ist.

VfB Stuttgart

Dieses Aufeinandertreffen am 33. Spieltag gab es 2016 schon einmal. Die Mainzer gewannen in Stuttgart 3:1 und kletterten auf den fünften Platz. Am Ende der Saison reichte es für Rang sechs und die Europa League. Die Schwaben hingegegen erinnern sich ungern zurück: Nach der Niederlage gegen Mainz stürmten Fans den Platz, randalierten und ließen ihrem Frust freien Lauf. Der VfB verlor auch am letzten Spieltag und stieg ab. Diesmal deutet sich zwar an, dass die Tabellenkonstellation eine ähnliche sein könnte, aber die Vorzeichen sind dennoch andere: Der VfB tritt unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß gefestigt und selbstbewusst auf, holte in drei Bundesliga-Spielen fünf Punkte. Spielerisch sind die Mainzer überlegen und auch sonst spricht vor heimischem Publikum (21.05., 15.30 Uhr) vieles für sie. Aber wenn es für den VfB noch um alles geht, ist dennoch ein offenes Spiel zu erwarten.

Wütende, frustrierte, enttäuschte VfB-Fans stürmten nach dem 1:3 gegen Mainz den Platz, um die Spieler zur Rede zu stellen. Nach einem 1:3 gegen Wolfsburg am letzten Spieltag stieg der VfB, damals vom ehemaligen 05-Spieler und Trainer Jürgen Kramny trainiert, als 17. ab. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Borussia Dortmund

Die Mainzer spielen am 34. Spieltag (27.05., 15.30 Uhr) ausgerechnet, muss man fast sagen, bei Borussia Dortmund. Schließlich haben die 05er durch ihren Sieg gegen den FC Bayern München entscheidenden Anteil daran, dass die Dortmunder als Tabellenführer aus eigener Kraft Deutscher Meister werden können. Und natürlich würden sie diese Meisterschaft am liebsten am letzten Spieltag vor der Dortmunder Südtribüne feiern. Nur: Mainz hat in dieser Saison bewiesen, dass es die Top-Teams schlagen kann (3:2 Leverkusen, 3:0 Leipzig, 3:1 Bayern). Und irgendwie wäre es doch typisch, wenn ausgerechnet die Mainzer, die die Party des BVB ja erst eingeläutet haben, zu Party-Crashern werden.

Was macht die Konkurrenz im Kampf um Europa?

Theoretisch könnten die Mainzer auch noch in die Champions League kommen, aber weil es eher unwahrscheinlich ist, dass sie in fünf Spieltagen acht Punkte aufholen, ist hier...

...das Restprogramm der Konkurrenten um die Europa League