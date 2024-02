Nach Zentner-Patzer: Trainer Henriksen ist "stolz" auf den Keeper

Mainz 05 verliert unglücklich bei Tabellenführer Bayer Leverkusen. Tragischer Held ist Robin Zentner. Doch Trainer Bo Henriksen stützt seinen Torhüter.

Bo Herinksen hat versucht, Robin Zentner nach dessen folgenschweren Fehler beim 1:2 (1:1) am Freitag bei Bayer Leverkusen schnell wieder aufzubauen. Noch auf dem Platz nahm er den Torhüter in den Arm und sprach ihm Mut zu. "Er ist ein fantastischer Mann, er hat uns so oft gerettet. Er ist ein wirklich sehr guter Torhüter. Ich habe volles Vertrauen in ihn und bin stolz auf ihn. Ich weiß, dass er nächste Woche sogar besser sein wird", sagte der Däne im ARD-Interview. "Er hat ein gutes Herz und er ist ein mutiger Mann."

Zentner hatte einen harmlosen Weitschuss von Robert Andrich (68. Minute) zum Endstand zunächst durch die Hände gleiten lassen und sich dann selbst ins Netz geboxt. Henriksen betonte, dass Zentner die 05er nach dem ersten Gegentor durch Granit Xhaka (3. Minute) "drei Mal gerettet" hatte. Dominik Kohr glich für die Mainzer zwischenzeitlich aus (7.), bevor Zentner im zweiten Durchgang entscheidend patzte.

Zentner: "Hätten hier gewinnen können"

Auch Zentner stellte sich nach dem Spiel im Interview. "Ein Flatterschuss, genau auf mich. Den muss ich natürlich halten. Flutscht mir durch", redete der 29-Jährige nicht lange um den heißen Brei herum. Der Zuspruch von Trainer, Mannschaft und Fans tue gut, sagte Zentner weiter, aber: "Das kann mich aktuell noch nicht trösten."

Bitter war der Fauxpas vor allem, weil die Mainzer ein richtig starkes Auswärtsspiel abgeliefert hatten. Wie schon beim 3:2-Sieg in der vergangenen Saison stellten die 05er die Leverkusener vor massive Probleme. Bis zum 2:1 war Bayer in der zweiten Halbzeit nichts eingefallen gegen ein stabile Mainzer Mannschaft, die ihrerseits gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer verstreichen ließ. "Mit der Leistung wäre nicht nur ein Punkt möglich gewesen. Wir hätten hier gewinnen können", sagte Zentner.

Henriksen: "Weiß, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga spielen"

Mindestens ein Remis hätte auch Henriksen als verdient angesehen. "In der ersten Halbzeit hatten wir in den letzten 15 Minute einige Probleme. Aber in der zweiten Halbzeit stehen wir sehr gut, wir machen alles richtig. Wir müssen vielleicht einen Punkt holen aufgrund der zweiten Halbzeit", sagte der Trainer.

Nach dem 23. Spieltag liegt Mainz mit nur 15 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Im nächsten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach muss das Henriksen-Team wieder punkten, am besten dreifach. Mit Leistungen wie in Leverkusen darf man bei den 05ern auch optimistisch sein, dass das klappt. Ob das am Ende reicht für den Klassenerhalt? Henriksen lässt daran keinen Zweifel: "Ich weiß, dass wir in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen."