Der FSV Mainz 05 spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Achim Beierlorzer besiegte am 33. Spieltag Werder Bremen mit 3:1 (2:0).

Dauer 1:04 min Mainz 05 besiegt Werder Bremen und bleibt in der Liga Mainz 05 besiegt Werder Bremen und bleibt in der Liga Der FSV Mainz 05 steht nach dem Erfolg bei 37 Punkten und kann nicht mehr auf den Relegationsplatz 16 zurückfallen. Nach ausgeglichener Anfangsphase bekamen die 05er die Partie in den Griff und belohnten sich mit dem 1:0 durch Robin Quaison, der im Anschluss an einen Freistoß aus kurzer Distanz traf (25. Minute). Jean-Paul Boetius setzte nur fünf Minuten später noch einen drauf, als er nach toller Vorarbeit von Danny Latza auf 2:0 erhöhte. Fernandes sorgt für die Entscheidung Im zweiten Abschnitt brachte Yuya Osako die Gäste mit dem 1:2 zurück ins Spiel (58.). Edimilson Fernandes sorgte in der 85. Minute für die Entscheidung zugunsten der Mainzer. FSV Mainz 05 - Werder Bremen 3:1 (2:0) Mainz 05: Müller - Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski - Malong (65. Fernandes), Latza (56. Barreiro) - Onisiwo (77. Hack), Boetius, Quaison (46. Öztunali) - Mateta (64. Szalai) Bremen: Pavlenka - Veljkovic (85. Selke), Groß (46. Bartels), Moisander - Gebre Selassie (44. Augustinsson), Maximilian Eggestein, Klaassen, Friedl (81. Pizarro) - Bittencourt (46. Füllkrug), Osako - Sargent Schiedsrichter: Manuel Gräfe Tore: 1:0 Quaison (25.), 2:0 Boetius (30.), 2:1 Osako (58.), 3:1 Fernandes (85.)