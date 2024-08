Mainz 05: Brajan Gruda vor Wechsel zu Brighton?

Der 1. FSV Mainz 05 droht der plötzliche Abgang eines Leistungsträgers. Mit Brajan Gruda steht eine wichtige Offensivkraft vor dem Wechsel nach Brighton.

U21-Nationalspieler Brajan Gruda von Mainz 05 steht wohl kurz vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten Brighton and Hove Albion. Wie "Sky Sport News" und andere Medien berichten, seien sich beide Klubs "grundsätzlich einig über eine Ablösesumme von etwa 30 Millionen Euro".

Laut Medien mündliche Einigung zwischen Mainz und Brighton

Bei Brighton würde der 20-Jährige auf Teammanager Fabian Hürzeler treffen, der im Sommer vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli nach England gewechselt war. Es bestünde bereits eine mündliche Einigung, doch Unterschriften habe es noch nicht gegeben, hieß es weiter.

Der Offensiv-Spieler kommt bisher auf 30 Einsätze in der Bundesliga für die 05er und konnte in diesen vier Tore und drei Vorlagen erzielen. In Mainz läuft sein Vertrag noch bis 2026. Gruda hatte vor der Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft trainiert. "Wenn man ihn beobachtet, sieht man, dass er etwas Besonderes hat", sagte Thomas Müller, Weltmeister von 2014, damals auf einer DFB-Pressekonferenz.

Doch was genau sind die Attribute, die Gruda so begehrt machen? Er hat bei einer Körpergröße von 1,78 Metern einen tiefen Schwerpunkt, was ihm bei Körpertäuschungen oder Richtungswechseln entgegenkommt und weswegen er sehr schwer zu verteidigen ist. Gruda ging in der abgelaufenen Saison 132 mal ins Dribbling (Quelle: kicker.de), ein sehr hoher Wert. In 52 Prozent seiner direkten Duelle setzte er sich durch, ebenfalls ein deutlich überdurchschnittlicher Wert. Gruda ist laufstark und spielte in der letzten Saison auch im Gegenpressing des Mainzer Trainers Bo Henriksen eine wichtige Rolle.