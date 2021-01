per Mail teilen

Auf der Leistung und den Punkt gegen Borussia Dortmund will Mainz 05 aufbauen. Der Stimmungswandel soll auch gegen den VfL Wolfsburg spür- und sichtbar sein. Der erste Neuzugang unter der neuen sportlichen 05-Führung steht außerdem fest.

Es ist die Woche der schweren (Fußball-) Kaliber. Nach dem ansprechenden Gastspiel in Dortmund, wartet nun mit dem Tabellensechsten aus Wolfsburg der nächste Brocken auf die Mainzer. Aus dem 1:1 gegen den BVB nimmt Chefcoach Bo Svensson aber erstmal "einiges mit, vor allem die Art und Weise wie sich die Mannschaft präsentiert hat und die Geschlossenheit bis zur letzten Minute. Es gibt aber sicher auch Sachen, die wir verbessern müssen." Die 05er holen auch dank der starken Paraden von Keeper Robin Zentner einen Zähler. Dieser Punkt und auch die Leistung, sollen jetzt Aufrieb im Abstiegskampf geben. Vor allem für die nächste, schwere Aufgabe.

Wolfsburg spielt eine starke Saison

Die Niedersachsen spielen aktuell eine starke Saison und haben sich unter Trainer Oliver Glasner stabilisiert. "Das ist ein Topteam, das einen super Fußball spielt. Aggressiv, temporeich, intensiv", beschreibt Svensson den kommenden Gegner. Der Däne wird erneut auf die verletzten Jeremiah St. Juste und Daniel Brosinski in Abwehr verzichten müssen. Das wiederum erhöht Stefan Bells Chancen, erneut in der Startelf zu stehen, sollte der Trainer an einer Formation mit Fünferkette festhalten.

Verstärkung für das Mittelfeld - Dominik Kohr kommt

Der erste Neuzugang unter der neuen sportlichen 05-Führung steht fest. Mittelfeldspieler Dominik Kohr wird bis Saisonende von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. 05-Sportdirektor Martin Schmidt sagt: "Dominik bringt Voraussetzungen mit, die uns direkt helfen können. Er ist ein Charaktertyp und verfügt für sein Alter über eine Menge Erfahrung auf höchstem Niveau. Er ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, der mit seiner Dynamik auch immer wieder Akzente nach vorne setzen kann. Mit seiner positiven, freundlichen Art wird er sich auch abseits des Platzes schnell in die Mannschaft einfinden." Vom Profil passt der Sohn des ehemaligen Profis Harald Kohr (u.a. beim 1. FC Kaiserslautern und beim VfB Stuttgart). Der 26-Jährige spielt im Mittelfeldzentrum, ist aggressiv, zweikampfstark und erfahren. Dass Kohr schon gegen Wolfsburg im Kader steht, ist aber eher unwahrscheinlich. Fakt ist aber auch: Durch den längerfristigen Ausfall von Kunde Malong brauchen ihn die Rheinhessen schnellstmöglich.

Wiedersehen mit Baku

Für die 05er gibt es gegen Wolfsburg auch ein Wiedersehen mit einem Ehemaligen. Ridle Baku wechselte vergangenen Sommer für rund zehn Millionen Euro nach Wolfsburg. Der gebürtige Mainzer hatte bis zu diesem Transfer quasi sein gesamtes Fußballerleben bei den Rheinhessen verbracht. Die Stärken des 22-Jährigen, der beim VfL gerade richtig aufblüht und zum Nationalspieler wurde, kennt man in Mainz natürlich bestens. "Wir freuen uns über seine Entwicklung", lobt Svensson den Flügelflitzer. "Aber in unserer Vorbereitung auf den Gegner nimmt er keine außergewöhnliche Rolle ein." Da will Mainz sich auf den eigenen , neuen Schwung besinnen.