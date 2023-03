Nach Krankheit: Mainz-Coach Svensson gegen Hoffenheim wohl mit dabei

Bo Svensson laborierte zuletzt an einer Erkrankung. Allerdings ist der Däne auf dem Weg der Besserung. Somit ist damit zu rechnen, dass der Cheftrainer dem 1. FSV Mainz 05 gegen Hoffenheim wieder zur Verfügung steht.

Nachdem Svensson aufgrund eines grippalen Infekts die bisherige Trainingswoche verpasst hat, soll er gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15:30 Uhr/live in SWR 1 Stadion) wieder auf der Bank sitzen. "Wir gehen davon aus, dass er dabei sein kann", sagte Co-Trainer Babak Keyhanfar, der das Training zuletzt geleitet hatte.

Keyhanfar: "Hatten jeden Tag Kontakt"

Am Montag habe Svensson ihn informiert, dass er ein paar Tage ausfallen werde. "Wir hatten jeden Tag Kontakt. Im Trainerteam fangen wir das auf, wir haben einen breit aufgestellten Stab", sagte Keyhanfar.

Onisiwo wohl wieder mit dabei

Zudem hoffen die Mainzer auf eine Rückkehr von Offensivspieler Karim Onisiwo, der gegen Borussia Mönchengladbach (4:0) am vergangenen Spieltag aufgrund von Kniebeschwerden gefehlt hatte. "Wir erwarten ihn Richtung Wochenende wieder zurück", sagte Keyhanfar.

Keyhanfar: "Wissen um die Qualität von Hoffenheim"

Mit der TSG kommt ein angeschlagener Gegner, der mitten im Abstiegskampf steckt. Das Team von Neu-Trainer Pellegrino Matarazzo hat die letzten sechs Spiele verloren. Die 05er dagegen haben zuletzt drei Siege in Serie gefeiert. Die Rollenverteilung also klar? Keyhanfar will auf keinen Fall, dass die Kraichgauer in irgendeiner Form unterschätzt werden. Denn er erwartet eine schwierige Aufgabe. "Hoffenheim ist eine Mannschaft mit sehr viel Qualität und auch individueller Klasse. Nach dem Trainerwechsel haben sie neuen Schwung und eine deutliche Steigerung gezeigt. Wir brauchen mental und körperlich alles am Samstag."