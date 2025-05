Mainz 05-Coach Bo Henriksen ist "Trainer der Saison"

Bo Henriksen, Cheftrainer von Mainz 05, ist von den Fußballprofis zum "Trainer der Saison" gewählt worden. Völlig zu Recht, meint SWR-Sportreporter Achim Scheu.

Als Bo Henriksen im Februar 2024 die nahezu abgestiegenen Mainzer übernahm, wirkte er mit seiner impulsiven, extrovertierten Art anfangs auf mich ein bisschen wie ein Fremdkörper in Mainz. Der Verein lag sportlich am Boden, taumelte fast wehrlos dem Abstieg entgegen. Henriksen kam, irgendwie auch typisch, an Fastnacht 2024 nach Mainz. Unter seiner Führung spielten die Rheinhessen eine furiose Rückrunde und schafften am letzten Spieltag in Wolfsburg noch den Klassenerhalt.

VDV wählt Henriksen zum "Trainer der Saison" Wahlberechtigt waren alle Spieler der Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und der Regionalligen, sowie alle weiteren Mitglieder der Spielergewerkschaft VDV. 25,7 Prozent der Stimmen gingen an den Dänen. Bayern-Trainer Vincent Kompany belegte mit 22,2 Prozent Platz zwei, Freiburgs Coach Julian Schuster mit 17,5 Prozent Rang drei.

Top-Arbeit ließ Kritiker schnell verstummen

Ich, und damit stand ich damals nicht allein, glaubte allerdings, dass Trainertypen wie Henriksen mit ihrer Art schnell ihr Pulver verschießen würden, die Motivationsreden in der Kabine bei den Profis bald verpuffen könnten. Doch Bo Henriksen konnte auch mir schnell das Gegenteil beweisen. Seinen Kritikern kam und kommt teilweise immer noch sein Auftreten am Spielfeldrand und auch den Medien gegenüber oft um die berühmten paar Prozent drüber vor. Fakt ist aber auch, dass der 50 Jahre alte Däne bei seinen Spielern, ja dem kompletten Verein Mainz 05, super ankommt.

Der sportliche Erfolg gibt Henriksen recht

Henriksen hat aus einem Abstiegskandidaten ein Team geformt, das lange um die Champions League-Plätze mitspielte. Platz sechs am Ende der gerade abgelaufenen Saison, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Conference League, ist der Lohn seiner Arbeit. Neben dem sportlichen Erfolg hat Henriksen mit der Mannschaft auch in der Stadt und bei den Fans für einen wahren 05-Hype gesorgt, der überall zu spüren ist.

Rekordzahlen bei Mainz 05

Mainz 05 ist in der Region ein riesengroßes Thema: Noch nie wurden so viele Trikots verkauft, noch nie kamen so viele Zuschauer bei Heimspielen ins Stadion, noch nie wurde die Mannschaft von so vielen Fans bei Auswärtsspielen supportet. Passend dazu hat der Verein (Stand Mai 2025) mittlerweile etwas mehr als 26.500 Mitglieder. Die Zahl hat sich nach Vereinsangaben seit 2021 mehr als verdoppelt. Bis Jahresende wollen die Mainzer die 30.000er-Marke knacken.

Profis haben gewählt

Diese Zahlen sind nicht ausschließlich, aber in Teilen auch Bo Henriksen zu verdanken. Die Wahl zum "Trainer der Saison" ist daher absolut nachvollziehbar und umso höher zu bewerten, weil die Fußballprofis selbst gewählt haben. Sie haben Bo Henriksen zum Trainer der Saison gewählt. Nicht, wie sonst üblich, haben Fans oder Journalisten abgestimmt. Herzlichen Glückwunsch, Bo Henriksen!