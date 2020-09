Martin Schmidt - der Nachwuchs-Trainer (2015-2017): Fünf Jahre trainerte der Schweizer die zweite Mannschaft, bevor er zu den Profis berufen wurde. Er führte die Mainzer in Richtung internationaler Plätze und spielte 2016 erstmals in der Gruppenphase der Europa-League. Danach stürzte der FSV aber wieder ab. Obwohl er mit der Mannschaft knapp den Klassenerhalt schaffte, musste Schmidt nach nur zwei Jahren gehen. Danach stand er unter anderem in Wolfsburg und Augsburg an der Seitenlinie.

Imago DeFodi