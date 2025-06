Vorgriff für einen Burkardt-Abgang? Mainz 05 verpflichtet Benedict Hollerbach

Nächster Neuzugang für den 1. FSV Mainz 05: Benedict Hollerbach wechselt von Union Berlin zu den Rheinhessen.

Verstärkung für den Angriff: Der 1. FSV Mainz 05 hat Stürmer Benedict Hollerbach vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Das gaben die Rheinhessen am Sonntag (01.06.) bekannt. Der 24- Jährige hat demnach einen Vierjahresvertrag bis 2029 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen.

Benedict Hollerbach: "Freue mich auf sportliche Herausforderung"

"Ich freue mich sehr auf die neue sportliche Herausforderung in Mainz und das in mich gesetzte Vertrauen", sagte Hollerbach in einer Mitteilung des Vereins. "Man hat mir eine sehr klare sportliche Perspektive aufgezeigt, in der ich mich fußballerisch weiterentwickeln und dabei meine Stärken wie die hohe Laufbereitschaft und meine vielen Sprints einbringen kann."

05-Sportdirektor Niko Bungert ist froh über den Neuzugang: "Benedict passt mit seiner Spielweise perfekt zum intensiven und mutigen Fußballstil in Mainz. Er ist einer der dynamischsten und laufstärksten Profis der Bundesliga und auf verschiedenen Offensivpositionen einsetzbar, er ist spielstark, antrittsschnell und torgefährlich. Bei Union hat er in den vergangenen beiden Jahren auf und neben dem Platz eine tolle Entwicklung genommen und ist zum Führungsspieler gereift."

Unter anderem beim VfB Stuttgart ausgebildet

Hollerbach ist gebürtiger Starnberger und wurde in den Nachwuchsleistungszentren des FC Bayern München und des VfB Stuttgart ausgebildet. Zuletzt spielte er zwei Jahre für Union. Dabei absolvierte er 62 Bundesligaspiele (14 Tore, drei Vorlagen). Zuvor spielte er drei Jahre beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, für den er in 104 Pflichtspielen 24 Treffer erzielte und 15 Assists leistete.

Hollerbachs Verpflichtung könnte ein Vorgriff für einen möglichen Abgang von Jonathan Burkardt darstellen. Der Nationalstümer soll vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt stehen. Bereits am Samstag (31.05.) hatte Mainz 05 mit Konstantin Schopp einen Neuzugang für die Abwehr präsentiert.