Seit Dienstag dürfen die Profis von Mainz 05 wieder auf den Trainingsplatz. Zwar nur in Kleingruppen, aber allein der Geruch des Rasens und mit einem Ball zu trainieren, war für 05-Abwehrspieler Stefan Bell wieder ein kleines Stück Normalität.

Training am Bruchweg unter speziellen Bedingungen. Kein Körperkontakt, keine Zweikämpfe, trainiert wird nur in Kleingruppen mit dem nötigen Abstand, und geduscht wird zu Hause. Trotzdem ist Abwehrspieler Stefan Bell einfach froh wieder draußen zu sein. "Ich glaube da kann ich für alle in der Mannschaft sprechen, dass es nach drei Wochen Heimtraining wieder schön war wieder auf dem Platz sein und ein kleines bisschen Normalität zu haben", so der 28-Jährige im Skype-Interview bei der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz.

"Schwierige Situation annehmen"

Persönlich geht Bell soweit wie möglich entspannt mit der Corona-Krise um. "Man muss das Beste daraus machen." Ob die Saison tatsächlich zu Ende gespielt wird, ist für den lange verletzen Innenverteidiger schwer einzuschätzen: "Es hängt stark davon ab wie sich die ganze Situation und auch die Richtung der Politik entwickelt. Ich hoffe schon, dass wir relativ schnell zur Normalität zurückkommen und das alltägliche Leben wieder hochfahren können." Denn auch dem gebürtigen Andernacher fehlen die Freizeitaktivitäten, die persönlichen Kontakte aber auch das Vereinsleben. Die Zeit vertreibt sich Bell mit Handwerker-Aufgaben für die heimische Terrasse. "Wir haben noch Holzreste, ich schraube die dann ab und an zusammen, damit man wieder ein paar Pflanzen daraufstellen kann."

Vertragssituation entspannt

Stefan Bell hat aufgrund seiner Verletzung im Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern noch kein Ligaspiel in dieser Saison bestritten. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Trotzdem bleibt der Abwehrhüne gelassen. Sorgen um seine Zukunft macht er sich nicht. "Ich habe sieben Jahre Bundesliga hinter mir, habe dadurch sportlich und finanziell ein Stück Sicherheit. Mit Anfang zwanzig wäre das ein Stück weit schwieriger." Trotzdem will Bell auch etwas Positives aus der aktuellen „Corona-Zeit“ mitnehmen. "Das man in so einer Phase wieder mehr zu schätzen weiß, was man im Alltag hat. Auch dass das Wir-Gefühl wieder mehr wertgeschätzt wird."

Skype-Interview in der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz