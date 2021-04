Er ist momentan in aller Munde: Leandro Barreiro, der Matchwinner für Mainz 05 mit seinem Siegtor zum 3:2 in der Nachspielzeit gegen Köln. Barreiro ist ein echtes Multitalent, auch neben dem Platz.

Er steht für alles, was Mainz 05 ausmacht: Leandro Barreiro. Volle Identifikation mit dem Verein, harte Arbeit und hundertprozentiger Einsatz. Spieler wie er machen den Unterschied und sind unersetzlich in den nächsten Wochen im Kampf um den Klassenerhalt.

Sprachliches Multitalent

Leandro Barreiro, das klingt nach Samba, nach Strand, Sonne und Meer. Dabei liegt seine Heimat Luxemburg gar nicht so weit von Mainz entfernt. Aber luxemburgisch ist längst nicht die einzige Sprache, die das Multitalent beherrscht. "Ich bin halb Portugiese, halb Luxemburger, also spreche ich diese beide Sprachen. Deutsch habe ich schon im Kindergarten gelernt, englisch und französisch dann später in der Schule und zuletzt spanisch, weil es so eine schöne Sprache ist", sagt der 21-Jährige.

Bo Svensson hat Talent früh erkannt

In Luxemburg hat Leandro Barreiro das Fußballspielen angefangen, aber schon als 16-Jähriger kam er zu Mainz 05. Den Verantwortlichen im Nachwuchsleistungszentrum war er bei einem Testspiel und dem anschließenden Probetraining sofort aufgefallen. Der U16-Trainer von Mainz hieß damals Bo Svensson, der heutige Cheftrainer der Profis. Er war sich mit Volker Kersting, dem Leiter des NLZ schnell einig: "Wir haben uns kurz ausgetauscht und haben sofort gedacht, dass wir ihn nach Mainz holen müssen. Man hat nach einem Training schon gesehen, dass er der Beste ist. Ich habe ihn also quasi entdeckt", sagt Svensson lachend, nicht ohne Stolz.



Zwei Bundesligatore, beides Siegtreffer

Und nun ist Leandro Barreiro gar nicht mehr wegzudenken aus der Bundesliga-Mannschaft von Mainz 05, und das nicht erst seit seinem Siegtor in der Nachspielzeit gegen Köln. Auch zuvor schon beim überraschenden 3:2-Sieg über Leipzig war ihm der entscheidende Treffer gelungen. Seine beiden einzigen Bundesligatore bisher, beide immens wichtig für die 05er.

Auf Augenhöhe mit seinem Idol Cristiano Ronaldo

Er ist ein Paradebeispiel für die erfolgreiche Entwicklung eines Spielers aus dem eigenen Nachwuchs zu einem gestandenen Profi mit inzwischen 42 Einsätzen in der ersten Liga. Auch international hat er als Nationalspieler von Luxemburg bereits Erfahrung gesammelt. Zuletzt sogar in der WM-Qualifikation gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo. Hinterher gab es einen kurzen Smalltalk mit seinem Idol seit Kindheitstagen. "Wenn er so direkt vor einem steht, ist das immer noch schwer zu realisieren. Aber er war ein wenig sauer, weil es für ihn gegen uns nicht so einfach war wie gedacht. Trotzdem war es ein großartiger Moment, eine geile Erfahrung und es tut mir gut in meiner Karriere, solche Momente zu erleben", berichtet Barreiro von seiner Begegnung mit dem Weltstar.

Ehrgeizig und fokussiert

Es dürften noch weitere Karriere-Höhepunkte folgen. Denn Leandro Barreiro ist mit seinem Fleiß, seinem Einsatzwillen und seinem fußballerischen Talent auf dem besten Weg, selbst ein Großer zu werden. "Er ist teilweise ein bisschen verrückt, wenn man sieht wie er trainiert. Man muss ihn manchmal eher bremsen, weil er immer mehr machen möchte", so die Einschätzung von Trainer Bo Svensson über seinen ehrgeizigen Spieler.

Glaube an den Klassenerhalt

Die Gefahr, abzuheben besteht bei Barreiro vermutlich nicht. Er hat den Abstiegskampf verinnerlicht, will weiter für den Mainzer Klassenerhalt kämpfen. Mit dem Gedanken an die zweite Liga oder einem möglichen Abschied von Mainz im Abstiegsfall beschäftigt er sich im Moment gar nicht. Die nähere Zukunft heißt Mainz 05 – und das in der ersten Liga.