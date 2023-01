Viele Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Das gilt auch für Fußball-Mannschaften. Für Mainz 05 wäre es ein sehr guter Vorsatz, die Formschwankungen abzustellen und in jedem Spiel an die Leistungsgrenze zu gehen, glaubt SWR-Sportreporter Michael Spindler.

Die Stimmung in der langen Weihnachtspause bei Mainz 05 war unaufgeregt. Mit Tabellenplatz zehn liegen die Mainzer eigentlich im Soll. Aber so richtig zufrieden ist man am Bruchweg auch nicht. Es dominiert das Gefühl, dass eigentlich mehr drin wäre.

Mainz mit großen Formschwankungen

Diesen Eindruck verstärken einige vielversprechende Auftritte in der Hinrunde wie etwa beim 5:0-Sieg gegen den 1. FC Köln. Aber das Gesamtbild trüben eben auch Niederlagen, wie das 0:3 gegen Wolfsburg oder das 0:1 gegen Schalke. Mainz 05 ist eine Wundertüte und deshalb eben nur Mittelmaß. Und das genügt mit Sicherheit nicht den Ansprüchen von Trainer Bo Svensson. Der Däne betont zwar immer wieder, wo Mainz herkommt und mit welchen Mitteln man im Konzert der Großen mitspielt. Aber er ist auch ein Perfektionist, der das Maximum aus der Mannschaft herausholen möchte.

Lange Pause bietet Chance für Neustart

Da könnte dem Mainzer Trainer die lange Winterpause durch die WM in Katar in die Karten spielen. Es bleibt Zeit, den Reset-Knopf zu drücken. Wie normalerweise nur in der Vorbereitung auf eine neue Saison, kann der Trainer in vielen Trainingswochen nochmal an Grundlagen arbeiten und Dinge einstudieren, für die im Ligabetrieb keine Zeit bleibt. Zwei Trainingslager, wovon eines auf Mallorca bereits absolviert wurde, bieten ungewöhnliche Chancen, die Mannschaft neu einzustellen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass Mainz nicht so viele Nationalspieler für die WM abstellen musste wie so mancher Konkurrent.

Kader bisher fast unverändert

Nun beginnt am 2. Januar die heiße Phase der Vorbereitung auf den Restart der Saison. Im Wesentlichen wird Bo Svensson mit dem Kader der Hinrunde auch die Rückrunde bestreiten. Bisher wurde lediglich Niklas Tauer an Schalke ausgeliehen. Vom 04.01. bis 11.01. steht dann auch schon das zweite Trainingslager in Marbella auf dem Programm. Bo Svensson hat noch etwa drei Wochen Zeit für den Feinschliff, damit die Mannschaft mit neuem Schwung am 21. Januar gegen den VfB Stuttgart in das Bundesliga-Jahr 2023 starten kann. Es ist dem FSV-Coach zuzutrauen, dass er die Zeit nutzen wird, um der Mannschaft neues Leben einzuhauchen.

Strammes Programm zum Auftakt

Wichtig wäre ein guter Start, um möglichst schnell wieder in einen Flow zu kommen. Es geht gleich los mit fünf Spielen in zwei Wochen, darunter der Pokal-Kracher gegen Bayern München. Von Platz zehn aus ist noch vieles möglich. Nach oben, aber auch nach unten. Wenn die Mannschaft ihr Potential ausschöpft, kann diese Saison noch eine Erfolgsstory werden.