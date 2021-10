Stefan Bell: Mit Mainz 05 kurz vor seinem historischen Moment

Der FSV Mainz 05 spielt am Sonntag in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen Union Berlin. Abwehrchef Stefan Bell wird dabei wohl ein besonderes Jubiläum feiern.

Es war eine Fehleinschätzung des Schiedsrichters, die den FCK 1:0 in Führung brachte und gleichzeitig ein bitteres Ende für Stefan Bell mit anschließend langer Leidenszeit. 2019 traf Bell mit Mainz 05 in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem FSV am Betzenberg auf den 1.FC Kaiserslautern. Stefan Bell verfolgte auf dem Weg zum Tor seinen Gegenspieler Timmy Thiele. Dieser traf dann allerdings nicht den Ball, sondern Bell. Er ging zu Boden, verletzte sich am Sprunggelenk und fiel mehrere Monate aus. Lange konnte er nicht spielen, wurde auch nicht mehr berücksichtigt. Doch jetzt steht "Bello" kurz vor einem historischen Moment. "Ich freu mich schon wirklich drauf, weil es was besonderes ist, 200 Bundesliga-Spiele zu machen für einen Verein und dann noch für den Verein, wo ich ausgebildet wurde, das ist eine sehr schöne Sache", sagt Bell sichtlich bewegt und voller Vorfreude auf das Spiel gegen Union Berlin am Sonntag.

Lange war unklar, ob Stefan Bell nach dieser Verletzung wieder hochklassigen Fußball spielen kann. Eineinhalb Jahre nach dem Foul in Kaiserslautern läuft er wieder im Mainzer Trikot auf und auch dank ihm scheint der FSV defensiv aktuell fast unverwundbar. Die Rheinhessen halten ihr Tor sauber, kassierten bei Heimspielen diese Saison noch gar kein Gegentor und in den bisher sechs Bundesliga-Spielen insgesamt nur drei Treffer. Auch Trainer Bo Svensson hält viel von seinem Abwehrchef: "Stefan passt einfach sehr sehr gut rein in die Art und Weise und unser System. Er organisiert viel, hat ein gutes Auge und ist ein Ruhepol im Spiel. Wie wichtig er für die Mannschaft ist, zeigen auch die Einsatzminuten. Seine Rolle hört nicht nach Abpfiff auf, sondern geht in der Kabine und außerhalb als erfahrener Spieler weiter." Seit Anfang dieses Jahres ist er wieder Stammspieler und stand seitdem 22 Mal in der Startelf.

Bell ist der Chef in der Abwehr. Im 05-Rekordspieler-Ranking steht nur noch Nikolce Noveski vor ihm. Der langjährige Mainzer Kapitän (Karriere-Ende 2015) führt mit 255 Einsätzen die Liste an. Doch Bell ist ihm dicht auf den Fersen. Sein Vertrag bei den 05ern wurde jüngst bis 2023 verlängert und somit bleibt die Chance Noveskis Rekord noch zu knacken. " Dann darf ich mir aber nicht viele Aussetzer erlauben in dieser Zeit. Ich jage natürlich einer absolute Legende nach. Da muss ich schon ein bisschen aufpassen“, schmunzelt der Abwehrchef.

Jetzt zählt aber erst einmal der Sonntag. Stefan Bell wünscht sich für sein Jubiläum einen Heimsieg und das am liebsten ohne Gegentor.