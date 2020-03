per Mail teilen

Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" äußert sich der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder zur Lage bei den Rheinhessen während der Bundesliga-Unterbrechung.

Der Blick auf den grünen Rasen des Bruchwegstadions, das Gefühl, diesen Fußballjob wirklich zu leben - das fehlt Rouven Schröder im Moment. Der Sportvorstand des FSV Mainz 05 sitzt wie viele Menschen aktuell im Homeoffice. Die Geschäftsstelle des Vereins bleibt geschlossen, alle Kommunikation läuft per Telefon, Videokonferenz oder Gruppenchat - soziale Isolation auch bei Mainz 05. Die Mannschaft ziehe in ihrem Homeoffice gut mit, sei sehr professionell und fleißig, weiß Schröder. Trotzdem mehren sich die Fragen nach der Rückkehr auf den Trainingsplatz. Ein Ergometer, ein Laufband oder eine individuelle Einheit zur Mobilisation können ein Training auf einem schön gemähten Rasen nicht ersetzen. Aber das ist aktuell noch nicht drin.

Gemeinsamer Gehaltsverzicht ohne großen Trubel

Bundesligaprofis sollen auf Gehalt verzichten - das war der Tenor der letzten Wochen. Mainz 05 verzichtet: Nicht nur die Profis, sondern viele der Mitarbeiter bis hin zum Zeugwart tragen in dem Maße, wie jeder einzelne kann, zur finanziellen Entlastung des Vereins bei. Aber diese Entscheidung fiel laut Schröder nicht aufgrund des Drucks von außen. Es war kein "gehorchen", sondern eine freie Entscheidung und eine Geste jedes Einzelnen. Schröder freut sich über die hohe Solidarität von Anfang an, die es eher im Stillen als mit großen Ankündigungen gab. Wie hoch die gesparte Summe ist, verkündet Mainz 05 allerdings zuerst einmal nicht. Daran arbeitet man momentan. "Aber das sollte alles mit Sinn und Verstand sein und nicht sagen 'Erster, erster, wir sind der erste Verein, der es gemacht hat', sondern wir wissen, dass wir wirklich dahingehend die Verantwortung haben", so Schröder.

Optimistisch ins Ungewisse Sportvorstand Rouven Schröder über Mainz 05 in Corona Zeiten, die möglichen Auswirkungen für den Verein, die Arbeit im Homeoffice und die schwierigen Planungen. Warum Schröder dennoch optimistisch für die Zukunft ist, erklärt er SWR Sport Podcast - nur der FSV.

Der Blick in die Glaskugel

Schröder ist überzeugt davon, dass die Saison ohne Zuschauer zu Ende gespielt wird. Das wäre für Mainz auch in finanzieller Hinsicht eine große Erleichterung, denn dann gäbe es die TV- und Sponsoring-Gelder. Trotzdem beschäftigt er sich auch mit der Option, dass die Saison komplett abgebrochen wird. Das hätte laut Schröder auch noch ganz andere Folgen. Spieler könnten sich nicht mehr zeigen, die Entwicklung der Marktwerte sei unvorhersehbar, es gäbe fehlende Einnahmen bei allen Vereinen. Es stellen sich für ihn viele Fragen: "Bleibt das Transferfenster wie angedacht, gibt es überhaupt Transfers? Kann man sich in der jetzigen Phase vorstellen, wo die Wirtschaft so heruntergefahren ist, dass wir uns im September darüber unterhalten, dass ein Spieler für 30, 40, 50 Millionen wechselt? Ist das nicht skurril, wenn zum Beispiel andere Wirtschaftsunternehmen alles einstellen müssen?"

"Es geht nur noch um Mainz 05 und die Existenz"

Eine mögliche Pleite von Mainz 05 droht im Moment nicht. Allerdings muss Schröder eingestehen, dass gewisse Szenarien Vereine wie Mainz 05 oder auch Zweiligisten nicht überstehen würden. "Das hat nichts damit zu tun, dass wir kein Polster haben, das hat nichts damit zu tun, dass wir schlecht gewirtschaftet haben", stellt Schröder klar. Wenn die fest eingeplanten Gelder, die großen Blöcke an Einnahmen nicht kämen, werde es für 80 bis 90% der Vereine schwer zu überleben, weiß der Mainzer Sportvorstand.

Optimistisch ins Ungewisse

Sich selbst bezeichnet der 44-Jährige als positiven Menschen. Er glaubt daran, dass es irgendwie weitergeht. Muss er auch. Zu viele negative Aspekte blockieren: "Du musst anpacken, du musst nach vorne gehen, du musst stark bleiben. Wenn du als Führungsperson wackelst, dann merkt das auch dein Gegenüber und das ist der schlechteste Ratgeber." Alle Mitarbeiter von Mainz 05 seien in diesem "positiven Flow".

Das große Umdenken

Vor zwei, drei Wochen war das große Thema "Fußballspiele ohne Zuschauer" nicht denkbar, sagt Schröder. Jetzt glaubt er an ein Umdenken. Viele hätten erkannt, dass das schon wieder der erste Schritt in die Normalität wäre. "Dieses erste Spiel ohne Zuschauer vor dem Bildschirm - ich glaube das wird wahrscheinlich wie ein WM-Finale geguckt".

"Es geht nicht nur um Fußball"

Wichtig ist für Schröder, dass sich die allgemeine Situation beruhigt, dass die Corona-Fälle eingedämmt werden und dass alle zurück zur Normalität kommen können.

"Und dann diese Normalität schätzen, das wird die nächste Aufgabe sein", sagt er. Ob sich auch unter Konkurrenzdruck weiter alle hinterfragen oder ob es direkt zum "business as usual" geht, darauf ist Schröder gespannt. Er hofft, dass sich alles normalisiert, aber dass dann alle immer wieder zurückblicken auf die "Corona-Zeit" und sich erinnern, wie es war. Dann, wenn wieder richtig Fußball gespielt wird.