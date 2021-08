Begeisterung und Leidenschaft. Was das bei Mainz 05 bedeuten kann, davon bekamen Jae-Sung Lee und Silvan Widmer beim Überraschungserfolg gegen RB Leipzig direkt eine Kostprobe. Beide Neuzugänge konnten sich bestens einfügen und werden auch gegen Bochum dringend gebraucht.

Eigentlich ist das Mittelfeld, das Arbeitsgebiet von Jae-Sung Lee. Aber die die schwierige Corona-Situation bei seinem neuen Klub "zwang" den koreanischen Neuzugang aus Kiel gegen Leipzig (1:0) in ein anderes Tätigkeitsfeld: Sturmspitze. Eine klassische Neun. Im Nachhinein ein taktisch cleverer Schachzug von 05-Coach Bo Svensson.

Bo Svensson gerät ins Schwärmen

"Wir hatten elf Feldspieler. So viele Optionen hatte ich also nicht. Wir haben deshalb diese Taktik gewählt. Jae-Sung hat auch in Kiel öfter da gespielt. Und er hat das auch gut gemacht." Von Beginn an zeigte sich der 28-Jährige laufstark und einsatzfreudig, nervte die Leipziger beim Spielaufbau und rannte bis zu seiner Auswechslung wie aufgedreht. "Er spielt extrem mannschaftsdienlich, haut sich immer voll rein für’s Team", gerät sein Trainer fast schon ein wenig ins Schwärmen.

Der Neuzugang von Holstein Kiel zeigte dabei auch seine Torgefahr mit seinem Kopfball an den Pfosten. Die soll er auch gegen Aufsteiger Bochum zeigen. Der VfL wird aber "eine andere Aufgabe. Es wird wahrscheinlich ein anderes Spiel, auch taktisch", ist sich Svensson sicher. Die Pleite im DFB-Pokal Ende letzten Jahres gegen den damaligen Zweitligisten, dürfte noch als Warnung dienen.

Widmer spielt als würde er schon länger dazugehören

Auf einen weiteren Neuzugang bauen die Rheinhessen bei ihrem ersten Gastauftritt dieser Saison. Silvan Widmer hinterließ in seiner Bundesliga-Premiere ebenfalls einen starken Eindruck und überzeugte auf der rechten Außenbahn auf Anhieb. Wie schon in der Vorbereitung. Der 28-Jährige verteidigte mutig und aggressiv nach vorne. Sehr sicher und vor allem sehr routiniert.

"Man sieht jetzt, warum wir Silvan geholt haben. Er passt sehr gut in unser Spiel und bringt sehr viel mit. Silvan ist topfit, sehr ruhig am Ball und kopfballstark. Er hat sich sofort integriert, wir werden viel Freude mit ihm haben", ist Bo Svensson schon im Trainingslager voll des Lobes. "Beide", das betont der Däne aber besonders, "erfüllen genau das, was bei uns immer an erster Stelle steht in den Gesprächen. Sie identifizieren sich komplett mit dem Projekt Mainz 05".

Kaderrückkehrer nach PCR-Test?

Mit welchen Spielern Mainz 05 die reise ins Stadion an der Castroper Straße antritt, entscheidet sich am Freitag. Dann könnte, nach einem negativen PCR-Test, zumindest für einen Teil der Mainzer Profis der die häusliche Quarantäne enden. "Wenn der Test negativ ausfällt, können sie die Quarantäne verlassen", bestätigte Sportvorstand Cristian Heidel. Das gelte auch für Karim Onisiwo. Der Stürmer war schon vor dem DFB-Pokal-Spiel bei der SV Elversberg positiv getestet worden, so dass die zweiwöchige Isolation jetzt enden könnte. Svensson ließ aber offen, ob er im Spiel beim gegen Bochum auf die infrage kommenden Spieler setzen wird.