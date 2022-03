Mainz 05: Drei Auswärtsspiele in sechs Tagen

Nach der Corona- und Länderspielpause wartet auf Mainz 05 Anfang April direkt ein strammes Programm.

Für den FSV geht es in der nächsten Woche rund. Insgesamt drei Auswärtsspiele innerhalb sechs Tagen warten auf die Rheinhessen. Kommenden Sonntag steht das Duell gegen Borussia Mönchengladbach an. Am Mittwoch (6.4.) tritt das Team nochmal gegen den FC Augsburg im Nachholspiel an. Zum Abschluss der Woche, am 29. Spieltag, trifft Mainz dann auf den Tabellensiebten 1. FC Köln.

Schwer nach dem Corona-Rückschlag

Die letzten beiden Spiele waren laut Trainer Bo Svensson besonders gut. Gegen Dortmund hätten sie sogar mehr verdient, sie hätten genauso das Spiel gewinnen können. Aber er meint auch, dass nach Corona die Spieler unterschiedliche Leistungsstände haben.

Einer tut sich schwer da komplett fit wieder zurückzukommen, hat einen bisschen weiteren Weg, braucht ein bisschen mehr Training. Andere sind nach zwei bis drei Einheiten schon wieder auf der Höhe.

Nach der Länderspielpause müssen sie bei den 05ern erstmal schauen, in welchem Zustand die Nationalspieler zurückkommen. Ob Corona weiterhin ein Problem darstellt, kann man jetzt noch nicht wissen. Sicher ist, dass sich Delano Burgzorg wegen seiner Herzmuskelentzündung noch gedulden muss, bis er wieder eingesetzt werden kann.

Mainz 05-Trainer Bo Svensson ist sehr zufrieden mit den Trainingsleistungen seiner Mannschaft imago images Imago/Martin Hoffmann

Der 1. FSV Mainz 05 befindet sich derzeit auf Tabellenplatz zehn mit 37 Punkten. Trainer Svensson ist überzeugt, wenn sie sehr viel Fokus auf sich selbst legen und besser agieren, als es bisher in der Saison war, wäre noch mehr drin. Für ihn ist nicht so wichtig, ob sie Neunter oder Zehnter sind. Er schaue auf das Hier und Jetzt und da stehen erstmal die drei Auswärtsspiele an.