Die U21-Nationalmannschaft feiert den eher unerwarteten EM-Titel. Einen Anteil daran haben auch die beiden Profis von Mainz 05, Torwart Finn Dahmen und Stürmer Jonathan Burkardt. 05-Sportvorstand Christian Heidel sieht im Exklusiv-Interview mit SWR-Sport darin auch die erfolgreiche Mainzer Nachwuchsarbeit.

SWR Sport: Herr Heidel, wo haben wir Sie jetzt erwischt? Ich nehme mal an in der Heimat oder in der zweiten Heimat Spanien?

Christian Heidel: Heimat ist und bleibt immer Mainz. Aber so ein bisschen zu Hause, weil eben die Familie hier wohnt, das ist Mallorca. Und ich wäre ja doof, muss ich sagen, wenn ich in der Zeit jetzt nicht in Mallorca wäre, also deswegen haben Sie mich auf Mallorca erreicht.

SWR Sport: Die U21 ist Europameister, mit ein paar Jungs aus dem Mainzer Nachwuchsleistungszentrum, mit einem ehemaligen Jungen aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Darf man Mainz 05 auch ein bisschen zu diesem Titel gratulieren?

Christian Heidel: In erster Linie gratulieren wir mal unseren Jungs inklusive Axel Busenkell (Athletiktrainer, Anm. Red.), die das tolle Ergebnis gestern erreicht haben. Aber sicherlich ist es auch immer eine kleine Auszeichnung für unseren Verein, der jetzt über Jahre bei der U21 und in allen U-Mannschaften sehr präsent ist und somit ist das auch immer wieder eine Auszeichnung für unsere überragende Nachwuchsausbildung im NLZ.

SWR Sport: Was für eine Bedeutung hat das insgesamt für das Nachwuchsleistungszentrum, für den Verein, für das Weiterkommen?

Christian Heidel: Der Ruf unseres NLZ ist ja über die Landesgrenzen hinaus inzwischen überragend. Jeder weiß, dass bei Mainz 05 eine überragende Jugendarbeit gemacht wird. Aber ganz wichtig ist auch, dass man bei Mainz 05 den Übergang zu den Profis finden kann, wenn die dementsprechende Qualität da ist. Und wenn es jetzt so weit ist, dass das auch für die Nationalmannschaft zählt - Ridle (Baku) hat sogar auch schon für die Nationalmannschaft gespielt - dann ist das sicherlich etwas ganz Besonderes für Mainz 05 und für das Renommée dieses Vereins. Und da kann jeder Mainzer und jeder 05er auch stolz darauf sein.

SWR Sport: Spielt das auch eine Rolle für die Vereinskasse? Der Marktwert steigt jetzt erheblich, von den genannten Spielern.

Christian Heidel: Ich habe darüber gestern beim Spiel nicht eine Sekunde überhaupt nachgedacht. Das ist sekundär. Es ist doch klar, wenn du heute einen Nationalspieler hast, dass der unter Umständen im Transferwert steigt, das ist ja normal. Aber für uns ist doch viel wichtiger, dass die Jungs hier bei uns sind. Dass sie Mainz 05 jetzt helfen. Ich denke überhaupt nicht darüber nach, da könnte morgen einer anrufen und der Spieler eventuell weggehen. Wir denken wirklich daran, dass wir gute Jungs haben, die uns nächstes Jahr helfen werden, eine gute Saison zu spielen. Alles andere ist sekundär.

Olympia kommt noch

SWR Sport: Die Spieler bringen ja dann sicherlich auch eine Menge positive Grundstimmung mit, wenn es wieder weitergeht am 29. Juni. Das könnte auch vielleicht wichtig für den Start in die neue Saison sein?

Christian Heidel: Die beiden haben jetzt erst einmal ihren wohlverdienten Urlaub, weil sie direkt aus der Bundesliga-Saison zur Finalrunde der U21 gereist sind und mit der Nationalmannschaft unterwegs waren. Wichtig ist, dass sie jetzt mal runterkommen, sich ausruhen. Man muss wissen, da kommen noch Olympische Spiele. Da müssen wir mal abwarten, wer da alles endgültig mitfährt. Aber ich bin mir sicher, dass sie dann natürlich mit einer super Stimmung wieder nach Mainz kommen. Wir werden sie auch dementsprechend hochleben lassen, mit einer richtig guten Stimmung in die Saison gehen. Und das ist natürlich für jede Mannschaft nur gut.