Mainz 05 zwischen Weihnachtsfeier und Trainingslager

Bevor es für die Profis von Mainz 05 ins einwöchige Trainingslager nach Mallorca geht, hatte die Mannschaft noch einen angenehmen Pflichttermin: Die Weihnachtsfeier mit dem 05er Kids-Club:

Am heutigen Montag (5. Dezember 2022) fliegt das Team um Trainer Bo Svensson nach Mallorca. Die Trainingsbedingungen bei circa 17 Grad sind dort deutlich angenehmer als im nasskalten Mainz. Stürmer Jonny Burkardt wird nicht dabei sein. Der Kapitän der U21-Nationalmannschaft muss sich am Knie operieren lassen und fällt vorerst aus.

Stürmer Jonathan Burkardt wird operiert

Burkardt wird sich am heutigen Montag in München einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen. Dieser Eingriff soll dazu beitragen, die Rückkehr auf den Platz und in den Kreis der Mannschaft zu beschleunigen. Burkardt hatte sich im letzten Ligaspiel vor der WM-Pause gegen Eintracht Frankfurt eine Gelenksdistorsion im linken Knie zugezogen. Er wird voraussichtlich Anfang Januar wieder ins Teamtraining einsteigen.

Sehr gut besuchte Weihnachtsfeier mit den Fans

Bevor es aber auf die Baleareninsel geht, hatten die 05er am Sonntag noch einen Pflichttermin, der der Mannschaft und dem Trainerteam sichtlich Spaß gemacht hat: Die Weihnachtsfeier mit den Fans. Rund um die Mainzer Arena gab es reichlich zu essen und zu trinken und ganz viel Mainz 05 zum Anfassen. Die Spieler gaben bereitwillig hunderte von Autogrammen und hier und da kam es zu angeregten Gesprächen zwischen Fans und Profi. Für Stefan Bell ist dieses traditionelle Event, dass in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie entfallen musste, sehr wichtig: "Das ist auf jeden Fall schön, dass wir hier nochmal zusammenkommen, weil durch die WM die Saison ja sehr früh vorbei war. Eine solche Veranstaltung vor den Feiertagen tut allen gut und es macht auch Spaß", so der 05-Abwehrspieler.

Kinder fragen - die Profis antworten

Traditionell gibt es bei der Weihnachtsfeier mit den Fans und dem 05er-Kids-Club auch immer eine "Pressekonferenz" bei der die Kids den Spielern ihre Fragen stellen dürfen. Auch in diesem Jahr sicherlich das Highlight der Veranstaltung. "Was wünscht ihr euch zu Weihnachten" bis hin zu "Wer wird Weltmeister". Die Kinder fragten, Dominik Kohr, Robin Zentner, Anthony Caci und Trainer Bo Svensson antworteten. Gekrönt wurde die Runde von der Frage nach dem "Lieblings-Fangesang". Bo Svensson stimmte an und alle sangen die "Humba".

Feinschliff auf Mallorca

Nach den schönen Stunden mit den Fans wird es von heute an ernst. Das Team fliegt nach Mallorca. Trainer Bo Svensson will dort konzentriert arbeiten: "Wir haben ein paar Sachen analysiert aus der Hinrunde. Es ist eine außergewöhnliche Saison dieses Jahr, weil die Winterpause viel länger ist. Man muss vielleicht ein bisschen aktiver sein im Winter, als das normalerweise der Fall ist", so der Coach im SWR-Interview im Rahmen der Weihnachtsfeier.

Zwei Testspiele auf Mallorca gegen Mallorca

Zwei Testspiele gegen den spanischen Erstligisten RCD Mallorca sind vereinbart worden. Am 7. Dezember (18:00 Uhr) und 10. Dezember (17:00 Uhr). Rund um Weihnachten und Silvester hat die Mannschaft dann noch einmal zwei Wochen Urlaub. Das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause ist dann am 21. Januar 2023 beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart.