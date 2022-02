Mainz 05 mit Bo Svensson zwischen Klassenerhalt und Europa

Nach der überzeugenden Vorstellung gegen Bayer Leverkusen hat Mainz 05 elf Spiele vor Saisonende schon 34 Punkte, kann sich in der Tabelle sogar ein wenig nach oben orientieren. Für Trainer Bo Svensson spielt das keine Rolle.

Auf Tabellenplatz acht stehend kann man den Blick schon mal nach oben wagen, möchte man meinen. Also in Richtung Europa League. Davon ist Mainz 05 aktuell nur drei Punkte entfernt. Vom ersten Champions League-Platz übrigens auch. Es ist eng in der Tabelle dort oben. Vielleicht will Bo Svensson auch deswegen nicht über die internationalen Plätze sprechen. Über den Klassenerhalt will er allerdings auch nicht reden: "Ich habe dieses Jahr nicht ein Wort über den Klassenerhalt gesprochen. Ich habe nicht ein Wort über den Europapokal gesprochen. Und ich werde auch nicht, bevor es nicht ganz konkret wird am Ende, ein Wort darüber verlieren", so der 05er-Coach.

Der Klassenerhalt ist fast schon sicher

In den letzten vier Spielzeiten hätten die 34 Mainzer Punkte schon für den Klassenerhalt gereicht - wirkliche Zweifel hat daran, dass die Rheinhessen auch in der nächsten Saison im Fußball-Oberhaus spielen, kaum jemand mehr. Aber das ändert an der Arbeitseinstellung von Bo Svensson genauso wenig wie die Chance auf die Europa League-Plätze. "Ich komme her, um zu versuchen, meine Mannschaft besser zu machen. Solche Leistungen abzurufen, wie am Freitag - das reizt mich", erklärt Svensson. Gegen den Tabellendritten aus Leverkusen gewannen die Mainzer mit 3:2. "Bemerkenswert" empfand der Mainzer Trainer die fast durchgehend gute Leistung seiner Mannschaft, die versucht hat ihr Spiel durchzuziehen. Bis auf Kleinigkeiten, die noch fehlen, war er zufrieden: "Dass wir in der Lage waren, mit den Widerständen umzugehen und dass die Mannschaft so an sich selbst geglaubt hat", beeindruckt Svensson. Vor allem wegen der Treue zur eigenen Spielweise, dem Standardtor und den beiden Joker-Treffern der Einwechselspieler, spricht der Däne von einem "sehr, sehr positiven Spiel."

Für Svensson zählt mehr als nur die Punktzahl

Bo Svensson sagt, dass es egal ist, ob Mainz 44, 34 oder nur 24 Punkte hat - er kommt mit der gleichen Motivation zur Arbeit. Ihn reizt "die Leute so zu begeistern und eine geile Gruppe, die bereit ist füreinander durchs Feuer zu gehen". Svensson will den Trainingsbetrieb auf höchstem Niveau gestalten und intern den Verein versuchen zu verbessern - aber es geht ihm nicht um feste Ziele. Auch wenn das für den ein oder anderen nicht realistisch klingen mag: "Es ist wirklich so", sagt der 42-Jährige. Das Ergebnis gegen Leverkusen beispielsweise, hat für ihn den Reiz oder den Anspruch nicht verändert, sondern eher bestätigt, was der Verein in der Lage sei zu leisten. Und das will Svensson öfter sehen, daran will er arbeiten.

Zielvereinbarungen braucht der 05-Coach nicht

Dass zu Saisonbeginn das Ziel von Mainz 05 erstmal nur der Klassenerhalt sein konnte, war nach der letzten Spielzeit klar. Nach dieser historisch schwachen Hinrunde und der beeindruckenden Aufholjagd. Grundsätzlich hält Svensson persönlich aber wenig von fest vereinbarten Saisonzielen. "Das ist nichts, was mir in der täglichen Arbeit etwas bringt, wodurch ich besser werde", sagt er. Aber er akzeptiert, dass Spieler feste Ziele auch brauchen können, um komplett motiviert zu sein. Am Ende der Hinrunde beispielsweise haben die Mannschaft und er Zielvereinbarungen ausgesprochen, was laut Aussage des Trainers gut funktioniert hat. "Dann haben wir das im Januar wieder versucht zu machen, dann hat`s nicht so gut funktioniert", verrät Svensson grinsend und erklärt weiter: "Aber wir haben es für die Jungs unten in der Kabine gemacht, nicht für mich oder mein Trainerteam. Aber am Ende geht`s auch um sie." Der Wunsch kam von der Mannschaft. Und sollte er wieder kommen, scheint Svensson auch bereit, ein Endziel festzulegen - obwohl er keines braucht: "Kann sein, dass es noch kommt. Aber der Impuls wird nicht von mir kommen."

Ob`s am Ende die Europa League oder einfach "nur" der Klassenerhalt für Mainz 05 wird, ist für Bo Svensson sicher nicht ganz egal. Aber er wird so oder so weiter alles versuchen, Mainz 05 noch besser zu machen.