Historisches Spiel gegen Gladbach: Nelson Weiper jüngster Bundesliga-Torschütze von Mainz 05

Er kam, sah und traf per Kopf zum 4:0-Heimsieg seines FSV Mainz 05 gegen Gladbach: Nelson Weiper ist mit 17 Jahren der jüngste Bundesliga-Torschütze in der 05-Geschichte.

Nelson Weiper erhielt nach seinem historischen Treffer beim 4:0-Sieg des FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach Lob von höchster Stelle: "Talent, Technik, Wille und Überzeugung - das alles hat er", sagte 05-Sportdirektor Martin Schmidt über den mit 17 Jahren und 344 Tagen jüngsten Mainzer Bundesliga-Torschützen der Vereinsgeschichte.

Sportdirektor Schmidt: Weiper kann noch draufpacken

Weiper war am Freitagabend in der 85. Minute für Ludoviq Ajorque eingewechselt worden und traf bei seinem erst dritten Bundesliga-Kurzeinsatz in der Nachspielzeit per Kopf zum Endstand. "Das zeigt, dass er die Quote, die er schon seit Jahren hat, auch auf höherem Niveau hinknallen will", sagte Schmidt über Weiper, der seit 2012 alle Nachwuchsteams der Mainzer durchlaufen hat. Schmidts Rat an das Talent: "Er muss weiter seine Hausaufgaben machen, fleißig sein und auf eine Chance hoffen. Er kann noch einiges draufpacken."

Svensson: "Wir glauben an Weiper"

Auch 05-Coach Bo Svensson lobte seinen Nachwuchsspieler. "Wir glauben an ihn. Sein Weg kann sehr gut werden, wenn er mit der Nase in der Spur bleibt", sagte Svensson nach dem dritten Sieg seiner Mainzer in Folge. Grundsätzlich war der Coach vor allem von der Leistung in der 2. Hälfte angetan. "Mit der ersten Halbzeit war ich nicht so zufrieden, da waren wir aber sehr effektiv. Aufgrund der Leistung in der 2. Hälfte geht der Sieg in Ordnung, aber 4:0 ist vielleicht ein bisschen hoch", fasste Svensson zusammen.

Lee mit seinem siebten Treffer

Auch wenn Svensson mit den ersten 45 Minuten nicht ganz einverstanden war, für einen Mann hatte er aber doch ein dickes Lob: Jae-Sung Lee traf in der 25. Minute zum 1:0 für die Hausherren und leitete damit den Sieg ein. "Lee verkörpert unser Spiel und hat die Fähigkeit, wichtige Tore zu machen", freute sich Svensson über den siebten Treffer des Südkoreaners. Nach dem Wechsel waren es Marcus Ingvartsen (49.), Ludovic Ajorque (72.) und natürlich Nachwuchshoffnung Nelson Weiper (90.+3), die für den klaren Erfolg der Hausherren sorgten. Am nächsten Samstag spielen die Mainzer zuhause gegen Hoffenheim und hoffen, dann ihre Siegesserie weiter ausbauen zu können.