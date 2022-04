Mainz 05 will seinen Negativtrend gegen Stuttgart umkehren

Fußball-Bundesligist Mainz 05 holte aus den vergangenen drei Partien (alle auswärts) nur einen Punkt. Die leisen Europacup-Träume dürften damit ausgeträumt sein.

Angesichts der Tatsache, dass der FSV in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen wäre, ist ein sorgenfreier Platz im Mittelfeld der Tabelle aber immer noch aller Ehren wert. Das Problem der Mainzer ist der eigene Trend, denn die letzten beiden Partien wurden verloren. In den jüngsten sechs Spielen holten die Rheinhessen lediglich einen Sieg, kassierten aber vier Niederlagen. Trainer Bo Svensson: "Das ist ein guter Zeitpunkt jetzt zu beweisen, worum es für uns geht. Wir müssen 'uns' auf den Platz bringen. So, wie wir spielen wollen. Es war keine einfache Woche, aber wir spielen vor einem hoffentlich ausverkauften Stadion. Das muss man als Privileg sehen und wir müssen das auch genießen. [...] Wir müssen Mainz 05 Fußball zeigen."

Es fehlt die Mainzer Konstanz

Immer nur eine gute Halbzeit ist zu wenig. Nimmt man allein die letzten drei Spiele wird deutlich, dass die Mainzer immer nur 45 Minuten gut spielen. In Mönchengladbach und Augsburg war es immer die erste Halbzeit, die verschlafen wurde, die jeweils zweite war dann gut. In Köln am letzten Wochenende war es genau umgekehrt. Stark begonnen, 2:0 geführt und nach 60 Minuten etwa komplett eingebrochen. Am Ende verloren die Mainzer in Köln mit 2:3 und waren komplett bedient.

Bo Svensson musste in der Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel viel moralische Aufbauarbeit leisten. "Wir wollen weiter Erfolge und weiter gute Leistungen bringen. Das haben wir auch in den letzten Wochen gemacht, aber jetzt wird es Zeit, uns mal wieder dafür zu belohnen", sagt Svensson, der gegen Stuttgart ein kleines Jubiläum feiert: Der Däne steht vor seinem 50. Spiel als Bundesliga-Trainer.

Gegner Stuttgart im Abstigeskampf

Nach vier Bundesliga-Spielen ohne Niederlage, aus denen der VfB acht Punkte geholt hatte, musste sich das Team von Pellegrino Matarazzo am vergangenen Spieltag gegen Borussia Dortmund wieder geschlagen geben. Da aber die Konkurrenten Arminia Bielefeld und Hertha BSC ebenfalls verloren, belegen die Schwaben weiterhin Platz 15. Der Vorsprung auf die Konkurrenten beträgt aber nur einen Punkt. Problem des VfB: Das Team ist auswärtsschwach und muss an den verbleibenden fünf Spieltagen drei Mal auswärts ran. Mainz 05 ist also, trotz der aktuell eigenen Schwächephase der klare Favorit am Karsamstag (15:30 Uhr).

Wiedersehen mit Florian Müller

VfB-Keeper Florian Müller kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05. Müller trug sieben Jahre das FSV-Dress, unter anderem in 42 Bundesliga-Partien. Nachdem er im Sommer 2020 den Kampf um den Stammplatz im Mainzer Tor gegen Robin Zentner verloren hatte, wechselte er zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zum SC Freiburg und zu Beginn dieser Spielzeit dann für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro nach Stuttgart. So stark wie in Mainz oder Freiburg präsentierte sich Müller im VfB-Trikot aber zuletzt nicht. Aktuell steht Müller beim VfB bei einigen Fans in der Kritik.