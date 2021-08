Mainz 05 muss in der 1.Runde im DFB Pokal ins Saarland fahren. Der Regionalligist SV Elversberg will die Sensation und Mainz 05 mit Trainer Bo Svensson hat schon ordentlich Respekt. Denn DFB-Pokal und Mainz 05, das ist nicht gerade eine Erfolgsgeschichte.

"Entweder du kommst eine Runde weiter, oder du bist raus. Du bekommst keine zweite Chance". Bo Svensson bemüht eine der klassischen Fußball-Pokal-Floskeln vor dem Spiel gegen den SV Elversberg. Vor dem Aus in der ersten Runde haben die 05er wahrscheinlich mehr Angst, als sie zugeben. Bo Svensson bereitet seine Mannschaft auf einen guten Gegner vor. Zwar steht bei den Saarländern Regionalliga drauf, aber Elversberg ist letzte Saison nur knapp am Aufstieg in die dritte Liga gescheitert. "Das ist eine gute Mannschaft. Das sagt zwar jeder Bundesligatrainer, aber das stimmt. Die haben eine gute Vorbereitung gespielt, haben gegen Wehen-Wiesbaden gewonnen und gegen den 1.FC Köln knapp verloren. Das war ein ausgeglichenes Spiel. Und wir können erwarten, dass es das am Sonntag auch wird", sagt Svensson auf der Pressekonferenz vor dem Pokalwochenende.

Austausch mit U23 Trainer Bartosch Gaul

Die Vorbereitung auf den Gegner war schwierig. Bilder und Videos gibt es vor Saisonbeginn wenig. Bo Svensson viele Quellen angezapft, um an Informationen zu kommen. Er hat sich auch mit seinem U23 Trainer Bartosch Gaul ausgetauscht. Die zweite Mannschaft der Mainzer spielt in der selben Liga wie Elversberg. Svensson will es angehen wie ein Bundesligaspiel. Knapp 500 Mainzer Fans werden auswärts dabei sein und die hoffen natürlich, dass das erste Pokalspiel des Jahres nicht gleich das letzte wird.

Mainz hatte eine gute Vorbereitung

Die Testspiele der Mainzer waren größtenteils ansprechend, das Trainingslager in Tirol verlief ohne besondere Vorkommnisse. Es war erstaunlich ruhig, auch am Trainingszentrum in Mainz. Die Rheinhessen haben sich gezielt verstärkt. Mit dem Schwung der letzten Rückrunde, in der mit 32 Punkte der drohende Abstieg noch vermieden wurde, rechnen sich die Mainzer mehr aus als zuletzt. Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel, die Erwartungshaltung bei vielen Fans aber deutlich größer. Trainer Bo Svensson ist sehr beliebt. Der Däne könnte in Mainz irgendwann vielleicht mal einen ähnliche Status wie Jürgen Klopp erreichen. Kloppos Pokalhistorie ist auch eher zum vergessen. Bo Svensson hat den Vorteil, dass er seine noch ausbauen kann. Ein Halb- und ein Viertelfinale hat er als Spieler schon erleben dürfen. Er ist aber auch schon in der ersten Runde ausgeschieden. Im Finale war er, war aber auch Mainz 05 im DFB-Pokal noch nie.

Wer wird Kapitän? Wer steht im Tor?

Zwei Personalien möchte Bo Svensson noch nicht verraten. Wer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen und wer im Tor stehen wird, ist noch offen. "Wir haben viele Führungsspieler, sieben oder acht von ihnen kommen als Kapitän in Frage. Das wird bei mir nicht so hochgehangen", sagt Svensson ganz entspannt. Auch wer im Tor steht ist offen. In der Sommervorbereitung hatte der Coach einen gleichberechtigten Zweikampf zwischen Stammkeeper Robin Zentner und U21-Europameister Finn Dahmen ausgerufen. Wer am Ende die Kapitänsbinde trägt und wer im Tor steht? Die Auflösung gibt es erst am Sonntag in Elversberg.