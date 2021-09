Mainz 05 möchte seine Erfolgsbilanz in Hoffenheim fortschreiben

Mainz verlor nur eines der letzten sechs Bundesliga-Duelle gegen Hoffenheim. Hoffenheim gehört zu den Mainzer Lieblingsgegnern. Wenn es nach Trainer Bo Svensson geht, darf diese Serie gerne ausgebaut werden.

Mindestens 600 Fans aus Mainz werden die Mannschaft in Hoffenheim unterstützen. Für 05-Trainer Bo Svensson ist der Support der eigenen Anhänger sehr wichtig: "Jeder der bei den drei bisherigen Spielen dabei war, bei den beiden Heimspielen und auswärts in Bochum, weiß, wie sehr die Fans unser Spiel beeinflussen. Und dass ein Spiel anders laufen kann wegen der Stimmung, die in einem Stadion aufkommen kann. Fußballspiele werden nicht nur von der Taktik und von Einzelspielern entschieden, sondern es gehört mehr dazu. Das ist die emotionale Schiene."

Letzte TSG Heimniederlage gab es gegen Mainz

Im eigenen Stadion ist die TSG saisonübergreifend seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage gab es am 21. März dieses Jahres, und der Gegner war Mainz 05. Damals feierte Mainz als Tabellensiebzehnter einen 2:1-Auswärtssieg. Das erste Tor damals war eines für die Geschichtsbücher: Der Mainzer Robert Glatzel nahm nach 26 Sekunden dem Hoffenheimer Chris Richards den Ball ab und traf zur Führung – es war das das schnellste Gegentor in Hoffenheims Bundesliga-Geschichte und das bezogen auf die Uhrzeit (13:31 Uhr) früheste Bundesliga-Tor aller Zeiten. Vor allem war der Erfolg im März 2021 aber ein großer Schritt der Mainzer auf dem Weg zum Klassenerhalt.

Kein Vergleich zur letzten Saison

Bo Svensson erwartet aber, dass die Hoffenheimer anders auftreten als noch in der letzten Saison: "Klar, der Trainer ist immer noch der gleiche, einige Spieler auch. Einige Sachen sind von der Spielweise noch zu erkennen, aber wir fokussieren uns auf die letzten Spiele von Hoffenheim, die waren schon anders. Sie spielen aggressiver, die Geschwindigkeit in ihrem Spiel ist höher geworden", analysiert der Däne. Eine Statistik ist auf jeden Fall auf Mainzer Seite. Seit Bo Svensson Trainer der 05er ist, holte seine Mannschaft 39 Punkte aus 23 Spielen. Und Svensson hat gegen Hoffenheim noch nie verloren, als Spieler gab es vier Siege und ein Remis und als Trainer einen Sieg – das sind gute Vorzeichen für Mainz.

Adam Szalai ist wohl mit dabei

Für einen Mainzer ist es auch die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Adam Szalai kam 2019 von Hoffenheim nach Mainz zurück. Er traf in 100 Bundesliga-Partien für die TSG 23-mal. Der Ungar stand in dieser Woche in den Schlagzeilen, als er bei seiner Nationalmannschaft zuerst positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Szalai verpasste das WM-Qualifiaktionsspiel Ungarns gegen Albanien. Drei weitere Tests waren im Anschluss negativ.

Am Mittwoch gegen Andorra durfte er wieder spielen und schoss auch ein Tor beim 2:1-Erfolg. Nach seiner Rückkehr nach Mainz wird er ganz normal mit der Mannschaft trainieren und steht, Stand jetzt, auch gegen seinen Ex-Verein zur Verfügung. "Wir werden sehen, welche Rolle er spielt. Er hat gezeigt, was er kann und welche Rolle er für unsere Mannschaft hat", sagt Svensson über den Ungar. Szalai ist in guter Form, im letzten Spiel gegen Fürth erzielte er sein erstes Saisontor.

Alternative Marcus Ingvartsen

Eine Alternative zu Szalai könnte aber auch Neuzugang Marcus Ingvartsen sein. Der Däne hat zwar erst einen Tag mit der Mannschaft trainiert, ist aber laut Bo Svensson durchaus eine Option: "Ich habe einen guten Eindruck von Marcus". Ingvartsen hat in dieser Saison mit seinem alten Verein Union Berlin schon gegen Hoffenheim gespielt. Das ist durchaus ein Vorteil meint Svensson: "Das spielt eine Rolle, ich werde mit ihm darüber reden, ihn fragen, wie er die Hoffenheimer gesehen hat. Es wäre blöd, wenn ich mich da nicht mit ihm austauschen würde."