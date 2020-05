In der Hinrunde war das Spiel gegen Hoffenheim das Debüt von Trainer Achim Beierlorzer. Mit dem 5:1-Sieg gelang ihm damals ein spektakulärer Einstand. Doch die Gesamtsituation hat sich seither kaum verbessert.

Natürlich denkt Achim Beierlorzer noch gerne zurück an das Spiel in Hoffenheim im November. Mainz hatte gerade gegen Leipzig mit 0:8 verloren und danach auch noch das Heimspiel gegen Union Berlin mit 2:3. Trainer Sandro Schwarz musste gehen, und Achim Beierlorzer übernahm. Nicht jeder war von ihm überzeugt, zumal er selbst gerade kurz zuvor beim 1. FC Köln entlassen wurde. Aber dann dieser 1:5-Auswärtssieg gegen Hoffenheim. So richtig erklären konnte das schon damals niemand. Und auch vor dem Rückspiel bleibt Achim Beierlorzer recht vage: "Das war damals ein kurioses Spiel. Wir waren ja sogar in Unterzahl. Aber wir sind als Mannschaft aufgetreten."

Beierlorzer zum Hinspiel: "Wir waren absolut eine Mannschaft." In der Hinrunde war das Spiel gegen Hoffenheim das Debüt von Trainer Achim Beierlorzer. Mit dem 5:1-Sieg gelang ihm damals ein spektakulärer Einstand. Doch die Gesamtsituation hat sich seither kaum verbessert.

Teamgeist zählt

Diese mannschaftliche Geschlossenheit fordert der Trainer auch jetzt wieder ein. Er betont aber, dass Hoffenheim jetzt besser dasteht, personell anders besetzt ist und seine Durststrecke inzwischen beendet hat. Trotzdem versucht Beierlorzer das Spiel gegen Hoffenheim aus der Hinrunde in den Köpfen der Spieler wieder zu beleben. "Genau da müssen wir wieder ansetzen, als Team das Spiel angehen und alles investieren, was wir können."

Stillstand statt Weiterentwicklung

Die Situation von Mainz 05 hat sich seit dem Hinspiel nicht wesentlich verändert. Aber natürlich spitzt sich der Abstiegskampf jetzt gegen Saisonende immer mehr zu. Achim Beierlorzer hat die Mannschaft im vergangenen November auf dem Relegationsplatz 16 übernommen. Nach dem Sieg gegen Hoffenheim kletterte sie auf Rang 13, danach sogar auf zwölf. Aber dann folgte wieder der Abwärtstrend. Seit dem 18. Spieltag steht Mainz 05 unverändert auf Rang 15 der Tabelle. Fortschritt sieht anders aus. Und das Polster auf die Abstiegsränge schwindet zunehmend.

Mannschaft bleibt positiv

Um sich aus dieser Situation zu befreien, reichen keine Unentschieden, sondern helfen nur Siege. Deshalb war das 1:1 bei Union trotz Führung und Überzahl schon schmerzhaft. "Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch und weiß, dass sie in Berlin nicht einen Punkt gewonnen, sondern zwei verloren hat", sagt Beierlorzer. Die Energie habe aber gestimmt, und Defizite in Sachen Einstellung kann der Trainer nicht erkennen. Im Gegenteil, die Mannschaft lässt sich nach seiner Einschätzung trotz Rückschlägen nicht demoralisieren und bleibt positiv. Das Wundermittel im Abstiegskampf hat aber auch Beierlorzer nicht parat. Er zählt die Tugenden auf, die er von seinen Spielen fordert, so wie es wohl jeder Trainer in dieser Situation tun würde: "Leidenschaft, Teamfähigkeit, Geschlossenheit, positive Energie" und nach einer kurzen Pause fügt er noch hinzu: "Robustheit, Fokus, Ernsthaftigkeit."

Fehlende Fanunterstützung kein Alibi

Sechs Spiele bleiben den Mainzern noch, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und auf den Rückhalt der Fans im Stadion müssen sie in Corona-Zeiten verzichten. Das ist ein Unterschied zu den Jahren zuvor. Aber als Alibi lässt Beierlorzer diesen Umstand nicht gelten. Deshalb dürfe man keine Motivationsprobleme aufkommen lassen.

Vielleicht helfen Geisterspiele ja sogar gegen das Abstiegsgespenst. Keine Anfeuerung zwar, aber auch keine Pfiffe, die die Nervosität noch steigern. Besonders hilfreich wäre jetzt einfach ein erneuter magischer Moment, so wie beim 5:1 gegen Hoffenheim in der Hinrunde.