Köln gegen Mainz: Das Duell der Erfolgreichen

Gemessen an der letzten Bundesliga-Saison sind Köln und Mainz zwei positive Überraschungen. Der FC ist aktuell Achter, Mainz steht nach einer Saison, in der die 05er fast schon abgestiegen waren, im gesicherten Mittelfeld.

Nimmt man die letzte Spielzeit als Maßstab, ist die aktuelle Tabellenplatzierung der beiden Clubs fast schon eine kleine Sensation. Der 1. FC Köln hatte ja im Sommer 2021 nur durch einen glücklichen Erfolg in der Relegation den Klassenerhalt gepackt und hat sich in der laufenden Spielzeit auf den 8. Platz nach vorne gespielt. Das ist die größte Verbesserung aller Mannschaften der Liga. Mainz 05 steht nach einer Saison 2020/2021, dem fast schon sicher geglaubten Abstieg, nach damals sieben Punkten in der Hinrunde (am Ende sensationell Platz 12) im gesicherten Mittelfeld der aktuellen Bundesligatabelle.

1. FSV Mainz 05: Restprogramm in der Bundesliga 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 (29. / Sa. 09.04. / 15:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (30. / Sa. 16.04. / 15:30 Uhr)

VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 (31. / Fr. 22.04. / 20:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern (32. / Sa. 30.04. / 15:30 Uhr)

Hertha BSC - 1. FSV Mainz 05 (33. / Sa. 07.05. / 18:30 Uhr)

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt (34. / Sa. 14.05. / 15:30 Uhr)

Großen Anteil haben die Trainer

Steffen Baumgart holte mit dem 1. FC Köln im Schnitt 1,43 Punkte pro Spiel. Bo Svensson liegt sogar bei 1,51 Zählern pro Spiel. Das ist Bestwert aller Mainzer Trainer in der Bundesligageschichte. Besser sogar als die 05er in ihren Erstligazeiten unter Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel waren. Bo Svensson mag die Spielweise des 1. FC Köln: "Das ist eine sehr aktive Mannschaft. Die sehr offensiv und aggressiv spielen und auf allen Positionen viel Qualität mitbringen. Viele gucken einfach Köln gerne an", so Svensson auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, auf der er immer noch ein bisschen mit der Niederlage in Augsburg (1:2) am letzten Mittwoch im Bundesliga-Nachholspiel zu hadern schien. Svensson war schon besser gelaunt in solchen Medienrunden.

Köln gegen Mainz ist auch ein bisschen der Kampf um die Conference League

Rang sieben kann reichen. Beide Clubs haben noch eine Außenseiterchance auf das obere Tabellendrittel und die Qualifikation sogar für die Europa League. Ein realistisches Ziel ist aber auf jeden Fall Rang sieben, der für die UEFA- Conference-League reichen kann. Dafür müsste der Pokalsieger unter die ersten sechs Teams der Bundesliga-Tabelle kommen, was momentan bei einem Erfolg der Leipziger oder Freiburger gegeben wäre. Internationale Spiele wären für Mainz etwas ganz Besonderes. Vier Mal, nämlich 2005, 2011, 2014 und zuletzt 2016 sogar in der Gruppenphase der Europa League, waren die Mainzer international vertreten. Mit einem Erfolg in Köln könnte ein kleiner Schritt in diese Richtung gemacht werden. Dann wäre die Stimmung von Bo Svensson sicherlich auch schlagartig wieder ein bisschen besser.