Mainz 05 will gegen Frankfurt eine gute Saison krönen

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt. Das ist das Saisonfinale in der Rheinland-Pfälzischen Landeshauptstadt. 05 gegen die Eintracht, das steht für einen heißen Tanz.

Die Ausgangslage:

Beide Teams stecken im Tabellenmittelfeld fest. Nichts geht mehr, weder nach unten noch nach oben. Die Eintracht steht im Euro-League -Finale und könnte sich schonen, Mainz 05 nach Siegen gegen die Bayern und auswärts gegen Hertha BSC die Saison austrudeln lassen. Wer aber einen lockeren Sommerfußball-Kick erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht, denn Mainz gegen Frankfurt, diese Partie birgt Zündstoff in sich. Mainz gegen Frankfurt, das waren bisher immer emotional geführte Spiele. Allein die Nähe beider Städte und somit die Nähe beider Fanlager sorgen für die nötige Brisanz. 05 Innenverteidiger Stefan Bell erklärt warum: "Sehr viele Fans, Leute im Umfeld, haben auf der Arbeit Kollegen, die Frankfurt Fans sind oder umgekehrt Mainz Fans sind. Da kriegt man immer Sprüche zu hören, je nachdem, wer gewonnen hat."

Die Mannschaften:

Eintracht Trainer Oliver Glasner verspricht mit seiner stärksten möglichen Aufstellung in Mainz anzutreten. Hintergrund: Die Frankfurter wollen im Spiel-Rhythmus bleiben. Nur vier Tage nach dem Rhein-Main-Derby steigt für die Eintracht schon das Euro-League-Finale in Sevilla gegen die Glasgow Rangers.

Mainz 05 will, vor vollem Haus und damit über 34.000 Zuschauern, natürlich einen versöhnlichen Saisonausklang mit den Fans feiern. Das ist für die Rheinhessen wichtig, besonders vor dem Hintergrund, dass in dieser Saison eine durchaus mögliche Europacup-Qualifikation fast schon unnötig verspielt wurde. Stefan Bell sagt: "Sommerfußball wird das nicht. Brisanz ist da immer drin. Wir werden ein ausverkauftes Stadion haben. Wir sind in der Tabelle sehr nahe zusammen und wollen da vor der Eintracht sein am Ende."

Bo Svensson will die Punkte am Rhein halten

Völig unabhängig vom Prestige, um das es im Duell zwischen Mainz und Frankfurt immer geht, geht es für Mainz Trainer Bo Svensson auch um Haltung, die er von seiner Mannschaft erwartet: "Die Mannschaft ist gut drauf. Wir haben das Gefühl, eine gute Saison gespielt zu haben. Das wird ein Spiel vor guter Kulisse, da wollen wir zeigen, dass wir gut drauf sind, auch wenn es tabellarisch für beide nicht mehr um so viel geht", sagt der Däne mit Blick auf die Partie am Samstag.

Auch wenn in diesem Jahr die tabellarische Brisanz fehlt, Frankfurt in Gedanken eher beim Europa-League-Finale sein dürfte, Mainz gegen Frankfurt, das bleibt ein prestigeträchtiges Derby an einem warmen Frühsommertag. Die Rahmenbedingungen könnten nicht besser sein. Vorab gemeldet sind 24 Grad, blauer Himmel und 13 Stunden Sonnenschein. Der perfekte Rahmen für ein schönes Fußball-Fest.