Mainz ist seit fünf Spielen sieglos. Noch stehen die 05er als Tabellenfünfzehnter knapp über dem Strich, mit einem Punkt Vorsprung auf Düsseldorf und drei auf Bremen – noch!

Mainz 05 droht ein neuer Negativrekord. Das 0:1 in der Vorwoche gegen Hoffenheim war die 17. Saisonniederlage der Mainzer. Zudem stellt Mainz mit 62 Gegentreffern die schwächste Defensive der Liga (gemeinsam mit Bremen). Es gibt aber auch eine Statistik, die hoffen lässt: 2018 stand der FSV noch schlechter da – und rettete sich. Damals rangierten die Rheinhessen zum gleichen Zeitpunkt auf dem Relegationsplatz, schafften aber dank 9 Punkten aus den letzten fünf Partien noch den Klassenerhalt.

Die Mannschaft von Achim Beierlorzer ist sich dem aktuellen Ernst der Lage voll bewusst. "Ich nehme sie sehr engagiert wahr, sehr fokussiert. Jeder nimmt diese Aufgabe, die wir jetzt haben, sehr ernst. Auf und neben dem Platz", sagt der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel.

Der FSV ist gegen die Eintracht seit drei Spielen ungeschlagen. In der Bundesliga-Bilanz gegen die SGE liegt Mainz vorne. Im Hinrundenduell siegte der FSV mit 2:1. Es war damals das erste Heimspiel unter Trainer Achim Beierlorzer, der sich gerne daran erinnert, ohne die Statistik überbewerten zu wollen: "Unerheblich ist das nicht, weil es natürlich positive Erinnerungen sind. [...] Wir müssen den absoluten Glauben verkörpern, dass wir überzeugt sind, dass wir das schaffen können. Insofern helfen solche Statistiken schon, obwohl wir wissen, dass es mit solchen Statistiken schon so eine Sache ist."

Frankfurt holte bisher keinen Heimsieg vor leeren Rängen

In der Europa League 0:3 gegen Basel, in der Bundesliga 1:3 gegen Mönchengladbach und 3:3 gegen Freiburg – die Eintracht, die wie kaum ein anderes Team von ihrer Heimstärke lebt, gewann keines ihrer drei Geisterheimspiele, konnte sich dennoch durch zuletzt zwei Auswärtssiege ein kleines, aber wichtiges Punktepolster auf die Abstiegsregion verschaffen und schielt sogar ein bisschen Richtung Europaleague.

Ist es ein Derby oder eher ein Nachbarschaftsduell?

Ein Stadt-Derby wie in Berlin oder Hamburg ist die Partie natürlich nicht und auch keine so legendäre Paarung wie Dortmund gegen Schalke. Derby-mäßig zur Sache ging es zwischen Frankfurt und Mainz aber auf jeden Fall: Bei keinem anderen Bundesliga-Duell mit FSV-Beteiligung gab es so viele Platzverweise wie im Rhein-Main-Derby (drei gegen Mainz, sechs gegen Frankfurt). Und vor den Toren war auch Alarm, in den letzten elf Bundesliga-Duellen beider Teams fielen 37 Treffer.

Wenn Mainz gegen die Eintracht aber nicht als Derby angesehen wird, welche Partie ist es dann? Historisch gesehen dürfte es ganz klar Wormatia Worms sein. Gegen die Wormatia ist die 05-Bilanz sogar negativ. Von 123 Spielen zwischen 1923 und zuletzt 2019, verloren sie 56. Mainzer Spiele gegen den 1.FC Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt wurden eher immer in den Medien zum Derby gepusht, obwohl eine wirkliche Rivalität gar nicht bestand, auch weil die Vereine in unterschiedlichen Ligen spielten.

Mainzer Stadtderbys - die Klubs trennen Welten

Mit einem Augenzwinkern sind die Mainzer Stadtderbys wohl die wahren historischen Derby-Duelle. Mainz 05 gegen FVgg. Kastel 06, den SVW Mainz oder den SV Gonsenheim. Die Zeiten, in denen diese Spiele die Stadt bewegten, sind allerdings lange vorbei. Der Grund: sportlich trennen die Klubs Welten. Kastel spielt in der Kreisoberliga. Der SV Weisenau in der Bezirksliga und der SV Gonsenheim in der Oberliga Rheinland Pfalz/Saar.