Nach 67 Tagen Corona-Pause wird auch Mainz 05 am Sonntag (15:30 Uhr) wieder spielen. Beim 1. FC Köln geht es für die 05er genauso weiter wie vor dem Shutdown: Mit Abstiegskampf.

Man kann sich kaum mehr erinnern. Vor der unfreiwilligen Bundesligapause war Mainz 05 in guter Form. Das wollen die Rheinhessen auch zum Neustart der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln unter Beweis stellen. "Wir wollen an unsere tollen Spiele anknüpfen und mit Mentalität dreifach punkten", sagt Trainer Achim Beierlorzer in einer virtuellen Pressekonferenz. Die strengen Gesundheitsregularien in der Corona-Pandemie seien ebenso wie die fehlenden Zuschauer eine Herausforderung. "Wir tragen hohe Verantwortung", betont der Trainer. Beierlorzer kam mit seinem Verein bisher ohne eine Infektion durch die seit Anfang März andauernde Unterbrechung. Bis auf Jean-Philippe Mateta (Gelb-Rot) und den verletzten Torhüter Robin Zentner (Kreuzband) stehen dem 05-Coach alle Profis zur Verfügung. In seine Kader- und Auftstellungsplanungen ließ sich Beierlorzer aber nicht blicken.

Froh, wieder den Job ausüben zu können

"Ich spüre die Begeisterung bei unseren Spielern", erklärte Rouven Schröder. Der Sportvorstand hat aber auch Verständnis für die Fußballfans, die sich gegen eine Fortführung der Saison aussprechen. "Ich kann das nachvollziehen, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man nach vorne schauen sollte. Wir haben den Re-Start, wir freuen uns und wir wollen das einfach bestmöglich umsetzen", so Schröder auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Köln.

Stefan Bell: "Historischer Spieltag"

Abwehrspieler Stefan Bell sieht die Bundesliga am Wochenende im internationalen Fokus. "Es wird ein historischer Spieltag. Schon die Konferenz am Samstag ohne Zuschauer. Das wird anders. Und trotzdem wird auch die ganze Welt auf uns schauen und beobachten, wie wir das hinbekommen", sagte der 28-Jährige den Zeitungen der VRM-Gruppe (Freitagausgabe). Für Bell ist es der "bestmögliche Kompromiss unter den aktuellen Bedingungen. Normalerweise fährst du mit dem Bus vorbei an Menschenmassen zum Stadion. Da spürst du schon dieses Kribbeln und dass etwas in der Luft liegt. Und das fällt nun alles weg. Das wird eine riesige Herausforderung", so der dienstälteste Mainzer Spieler.