Mainz erstmals Favorit gegen Leverkusen? Svensson bleibt auf dem Boden!

Die nackten Zahlen zum Mainzer Saisonstart lesen sich deutlich besser, als die der Leverkusener. Trotzdem will 05-Coach Bo Svensson Bayer 04 auf keinen Fall unterschätzen.

Es ist ein bisschen verkehrte Fußball-Welt: Der Tabellenvierte FSV Mainz 05 erwartet am Samstag (15:30 Uhr, u.a. zu hören in SWR1 Stadion) Bayer Leverkusen. Nach einem kapitalen Fehlstart in die Saison sind die Leverkusener aktuell Vorletzter der Bundesliga. Trotzdem warnt Mainz-Trainer Bo Svensson: "Wir brauchen eine Topleistung, um mit Bayer 04 mitzuhalten. Wer etwas anderes behauptet, ist naiv."

Svensson unbeeindruckt vom schwachen Leverkusener Saisonstart

"Die haben die gleichen Schlüsselspieler wie voriges Jahr. Warum sollten sie schlechter geworden sein? Da laufen Topspieler der Bundesliga herum." Nach Svenssons Eindruck verkauft sich der Tabellendritte der Vorsaison derzeit unter Wert. Nach einer schwachen Leistung beim Pokal-Aus in Elversberg sei Bayer sowohl in Dortmund als auch gegen den FC Augsburg die bessere Mannschaft gewesen. "Diese beiden Spiele hätte Leverkusen gewinnen müssen", sagte er. Spielerisch sei die Leistung gegen Dortmund und Augsburg gut gewesen, Leverkusen habe auch viel Pech gehabt. Lediglich bei der Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim habe das Ergebnis die Leistung widergespiegelt. Am Ende steht die Werkself nach drei Niederlagen und 1:6-Toren unter Druck.

Was sich daraus für das Spiel am Samstag ableiten lässt? Dass eine gute Arbeit gegen den Ball gepaart mit vielen Akzenten in der Offensive erforderlich sei, sagte Svensson. "Außerdem war Hoffenheim in der Lage, sich aus dem Leverkusener Pressing zu befreien. Und dann braucht man gegen solche Mannschaften auch etwas Spielglück, wie wir es vorige Saison hatten." Im Februar gewannen die Nullfünfer mit 3:2. Siegtorschütze war Marcus Ingvartsen.

Ingvartsen fehlt verletzt

Der dänische Stürmer wird dieses Mal nicht dabei sein, fällt wegen einer Bänderverletzung im Knie mehrere Wochen aus. Die Verpflichtung eines neuen Angreifers ist aber kein Thema. "Es ist sehr schade, dass Marcus fehlt, aber wir sind im Angriff gut besetzt. Wir haben auch den Ausfall von Jonny Burkardt zweimal kompensiert", sagte Svensson. Um die Plätze in der Anfangself konkurrieren hinter den als gesetzt geltenden Burkardt und Karim Onisiwo unter anderem Angelo Fulgini, Delano Burgzorg und Marlon Mustapha. Egal, wer letztlich zum Einsatz kommt: "Ich habe Vertrauen in meinen Kader", sagte der Trainer. Allerdings gewannen die Rheinhessen nur eines der letzten neun Bundesliga-Spiele gegen die Leverkusener. Aber dieses Mal gehen sie erstmals als Favorit ins Spiel - zumindest wenn man auf die Tabelle schaut. Bo Svensson will davon aber sicher nichts hören.