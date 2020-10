per Mail teilen

Drei Ligapleiten bei 2:11 Toren, das Theater um die Suspendierung von Stürmer Adam Szalai und die Beurlaubung von Trainer Achim Beierlorzer - den Bundesliga-Saisonstart hat der 1. FSV Mainz 05 komplett in den Sand gesetzt. Nach der Länderspielpause heißt es für die Rheinhessen jetzt: Alles auf Null. Schon gegen Bayer Leverkusen soll ein Erfolgserlebnis her.

Jan-Moritz Lichte, der mit dem 0:4 bei Union Berlin eine denkbar unglückliche Premiere als Mainzer Cheftrainer feierte, wird im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen im Fokus stehen. Ist es dem 40-Jährigen gelungen, seine von Misserfolgen gebeutelten Spieler in der Länderspielpause aufzubauen? Sind die Rheinhessen, die sich zuletzt nicht als wirkliche Mannschaft präsentierten, wieder enger zusammengerückt? Und wie will Lichte das Heimspiel gegen die Werkself (Samstag, 15:30 Uhr) angehen?

Trainer Jan-Moritz Lichte und der 1. FSV Mainz 05 hoffen auf den ersten Saisonsieg dpa Bildfunk Picture Alliance

Lichte fordert: "Alles reinschmeißen"

Auf der Spieltagspressekonferenz vor der Partie gegen Bayer (Samstag, 15:30 Uhr) lieferte Lichte erste Antworten. Das Wichtigste sei, so der 05-Coach, dass jeder Profi 100 Prozent Leistung abrufe. "Ich erwarte von allen Spielern, dass sie alles reinschmeißen, was sie haben", sagte Lichte.

Die Länderspielpause sei nach den drei Niederlagen zum Bundesligastart zur rechten Zeit gekommen, um Automatismen einzuüben und zum Beispiel die zuletzt arg wackelige Abwehrarbeit zu üben. Trotzdem dürfe man keine Wunderdinge erwarten, so Lichte: "Die zwei Wochen waren definitiv ein Vorteil für uns. Aber es gibt nicht die eine Lösung, mit der wir plötzlich Woche für Woche drei Punkte holen. Sondern wir müssen täglich hart arbeiten und uns Schritt für Schritt verbessern."

Schröder fordert Optimismus

Sportvorstand Rouven Schröder ist sich sicher, dass die Mannschaft in die Erfolgsspur findet. Es sei eine Entwicklung zu spüren, auch was den Zusammenhalt des Teams angeht. "Diese Woche hat gezeigt, wie nah die Mannschaft beieinander ist. Sie ist sehr, sehr gewillt. Wir brauchen jetzt auch eine gewisse Positivität und Optimismus", forderte er. Daher hofft der 44-Jährige auf den so dringend benötigten Erfolg: "Wir sind einfach dran. Wir müssen aus dem Sog einfach mal rauskommen. Wir wollen den Negativtrend durch harte Arbeit umkehren."

TV-Tipp SWR Sport in Rheinland-Pfalz Highlights, Analysen und Interviews zum Spiel des 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen sehen Sie in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's am Sonntag ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Dann, so Schröder weiter, könne man auch gegen eine Spitzenmannschaft wie Leverkusen bestehen. "Wir wollen uns belohnen, wollen es gemeinschaftlich hinkriegen", sagte der Sportvorstand, warnte aber gleichzeitig: "Bayer hat gerade in der Offensive viele sehr gute und kreative Spieler. Und auch in der Defensive weisen sie viel Qualität auf."

Szalai könnte in den Kader zurückkehren

Eine überraschende Personalie gab es auch zu vermelden: Der im September suspendierte Stürmer Adam Szalai könnte in den Kader zurückkehren. "Für die Gegner halte ich mir alles offen, was wir uns offenhalten können. Jeder, der bei uns im Trainingskader ist, hat die Chance, bei uns im Kader zu sein. Da wird morgen die endgültige Entscheidung getroffen werden", sagte Coach Lichte. Szalai war erst am Donnerstag von einer Länderspielreise mit Ungarn zurückgekehrt.

Die Suspendierung des 32-Jährigen hatte vor ein paar Wochen für heftige Kontroversen bei den Rheinhessen gesorgt. Die Spieler streikten, wenige Tage später und nach einer 1:4-Pleite gegen den VfB Stuttgart musste Trainer Achim Beierlorzer gehen und wurde durch Lichte ersetzt. Anfang Oktober wurde Szalai nach einem "intensiven Gespräch" zwischen Vorstandschef Stefan Hofmann, Sportvorstand Schröder sowie Szalai und dessen Berater Oliver Fischer begnadigt.

Nur 250 Zuschauer gegen Leverkusen

Somit steht den Rheinhessen gegen Leverkusen der gesamte Kader zur Verfügung. Auch Neuzugang Kevin Stöger (früher unter anderem beim VfB Stuttgart) sei eine Option, sagte Trainer Lichte. Viele Fans wird es indes am Samstag nicht in die Mainzer Arena verschlagen. Nach Überschreitung eines Inzidenzwertes von 50 sind statt 6800 nur 250 Zuschauer zur Partie zugelassen