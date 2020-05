Heimpremiere nach dem Re-Start der Bundesliga. Mainz 05 muss zuhause gegen RB Leipzig ran. Da werden unschöne Erinnerungen ans Hinspiel wach.

0:8 aus Mainzer Sicht. Das Hinspiel in Leipzig war der traurige Tiefpunkt der Hinrunde für Mainz 05. Ligaweit ist es bis heute der höchste Sieg der aktuellen Bundesliga-Saison; für Mainz war es dagegen die höchste Niederlage seiner Bundesliga-Geschichte. Bei noch konsequenterer Spielweise der Leipziger hätte es wohl das erste zweistellige Bundesliga-Ergebnis seit Jahrzenten gegeben, schließlich stand es schon nach 50 Minuten 7:0 für die Sachsen.

Dauer 1:53 min Trotz Geisterspiel: Narrhallamarsch bei Mainzer Toren Heimpremiere nach dem Re-Start der Bundesliga. Mainz 05 muss zuhause gegen RB Leipzig ran. Für den Stadionsprecher gibt es aber auch ohne Fans was zu tun.

Das 0:8 in Leipzig war der Anfang vom Ende von Sandro Schwarz, Der FSV-Trainer musste nach der anschließenden 2:3-Heimniederlage gegen Union Berlin eine Wochen später gehen. Schwarz Nachfolger Achim Beierlorzer glaubt, dass das 0:8 nicht mehr in den Köpfen der Spieler steckt: "Wir werden auch keine Szenen aus diesem Spiel zeigen. Ich weiß, dass die Spieler das zurechtrücken wollen und dadurch die Motivation eher steigt."

Dauer 0:34 min Achim Beierlorzer zum 0:8 im Hinspiel Mainz 05-Trainer Achim Beierlorzer vor dem Spiel gegen Leipzig

Ansteigende Formkurve über die Coronapause gerettet

Mainz 05 blieb zuletzt erstmals in dieser Saison drei Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen (ein Sieg, 2 Unentschieden). Die Rheinhessen kamen topfit aus der Corona-Pause, sprintete in Köln 255-mal – ligaweiter Rekord am 26. Spieltag. Nach 0:2 Rückstand in Köln holten die 05er noch einen Punkt, waren dabei aber streckenweise die bessere Mannschaft in einem unterhaltsamen Fußball Spiel. Den Schwung aus dem Köln Spiel will Beierlorzer gegen Leipzig gerne mitnehmen: "Es ist eine gute Energie in der Truppe. Wir konnten gut trainieren. Die Mannschaft weiß, was wir wollen und was notwendig ist, um gute Spiele abzurufen. Daran wollen wir anknüpfen."

Dauer 0:42 min Achim Beierlorzer zur Energie in der Mannschaft Mainz 05-Trainer Achim Beierlorzer vor dem Spiel gegen Leipzig

Achim Beierlorzer ist ein Ex-Trainer von RB Leipzig

Beim 1. FC Köln musste Beierlorzer unmittelbar vor dem Bundesliga-Duell gegen Leipzig gehen, und so kommt es erst jetzt zum Wiedersehen. Beierlorzer arbeitete von 2014 bis 2017 in verschiedenen Funktionen für RB, coachte im Spieljahr 2014/15 nach der Entlassung von Alexander Zorniger interimsweise die Profis und war dann in der Aufstiegssaison 2015/16 Co-Trainer von Ralf Rangnick. Als Beierlorzer Trainer der ersten Mannschaft von RB Leipzig war (Rückrunde 2014/15 in der 2. Liga), spielten auch Poulsen, Forsberg und Klostermann schon bei den Sachsen.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Gegner Leipzig hat eine Ergebniskrise

Leipzig fehlten zuletzt die Siege, RB gewann nur zwei der vergangenen acht Bundesliga-Spiele und muss als Herbstmeister mittlerweile einen deutlichen Rückstand (sieben Punkte) auf Spitzenreiter Bayern verkraften. Mit dem Titel wird es wohl nichts. Vielmehr sollten die Sachsen nun nach hinten blicken. Die Sicherung des vierten Platzes und die erneute Champions-League-Teilnahme haben bei RB oberste Priorität.

Dauer 34:55 min Stadionsprecher Andreas Bockius: "Bei Toren geh' ich ab wie immer" Seit Saisonbeginn ist Andreas Bockius Stadionsprecher bei Mainz 05. Im SWR Sport Podcast "Nur der FSV" spricht er über seine bevorstehende Premiere als Stadionmoderator ohne Publikum, seine "Lehrzeit" bei seinem Vorgänger Klaus Hafner und er verrät uns unter anderem, warum sein Bart mittlerweile bis an die Brust reicht. Audio herunterladen (30,9 MB | MP3)

Polizei erwartet keine großen Gruppen von Fans vor der Mainzer Arena

Die Polizei rechnet am Samstag nicht mit Fanaufläufen vor dem Stadion. "Wir behalten das aber im Blick und schauen uns das genau an", sagte der Mainzer Polizei-Sprecher Rinaldo Roberto am Freitag. Es sei schon möglich, dass einige Fans irgendwo anders zusammen Fußball schauten. Auf die Einhaltung der Abstands- und Versammlungsregeln in Corona-Zeiten werde geachtet. Das Polizeipräsidium Mainz wird anlässlich der Spielbegegnung 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig die erforderlichen Einsatzmaßnahmen treffen, hieß es im Innenministerium in Mainz. Aktuell werde nicht erwartet, dass es zu Störungen im Stadionumfeld durch Fans der beiden Mannschaften kommt.