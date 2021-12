Keine Zeit zum Durchatmen für Mainz 05

Im letzten Heimspiel der Hinrunde empfängt Fußball-Bundesligist Mainz 05 am Dienstagabend (20:30 Uhr) Hertha BSC. Es ist das zweite Spiel innerhalb von vier Tagen.

Viel Zeit zur Regeneration nach der knappen Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München am Samstag bleibt dem Team von 05-Trainer Bo Svensson nicht. In der englischen Woche geht es jetzt gegen Hertha BSC, bevor dann die Hinrunde am Samstag mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt endet.

Schonen will und kann Svensson allerdings keinen seiner Spieler. Jetzt müsse alles rausgepresst werden in den kommenden zwei Spielen, so der Mainzer Trainer bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel am Montag.

Berlin hat hohe Qualität

Mit Berlin kommt so eine Art Lieblingsgegner der 05er. In den vergangenen sechs Heimspielen gab es drei Siege und drei Unentschieden.

Trotzdem hat Svensson großen Respekt vor dem Gegner. "Da läuft schon viel Qualität rum", warnt der Mainz-Coach. In den zwei bisherigen Spielen unter dem neuen Berliner Trainer Tayfun Korkut (ein Sieg, ein Remis) habe die Hertha "Qualität und Mentalität auf den Platz gebracht" und "zwei gute Leistungen" gezeigt.

"Mir geht es darum, unser Spiel auf den Platz zu bringen"

Zielvorgabe gibt es nicht

Eine Zielvorgabe in Sachen Punkte macht Svensson zumindest öffentlich nicht: "Natürlich wird die Tabelle besser aussehen, wenn wir mit 24 oder 25 statt 21 Punkten in die Winterpause gehen. Aber mir geht es darum, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen, wie man es gegen Wolfsburg und in München gesehen hat", so Svensson. "Wenn uns das gelingt, werden sich die beiden nächsten Gegner strecken müssen, um gegen uns zu gewinnen."