Mainz-Coach Bo Svensson: "Freiburg hat fast nie schlechte Tage"

Nach dem exzellenten Start mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen lief es bei Mainz 05 zuletzt nicht mehr ganz so rund. Jetzt geht es für die Rheinhessen zum aktuell starken SC Freiburg. Hoffnung macht die Auswärtsstärke.

Der Respekt vor dem kommenden Mainzer Gegner (Samstag, 15:30 Uhr) ist groß. "Freiburg ist ein sehr konstanter, sehr erfolgreicher Gegner. Sie sind über Jahre erfolgreich mit ihrer Spielweise, haben viele Spieler die dort lange gespielt haben unter dem gleichen Trainer. Diese Kontinuität führt zu Konstanz. Die haben fast nie schlechte Tage. Ihr schlechtestes Niveau ist noch sehr hoch“, lobt 05-Trainer Bo Svensson die Breisgauer.

Doch der Däne geht trotzdem optimistisch in die Partie: "Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen haben wir auch schon gegen Freiburg gezeigt, ist es nicht einfach gegen uns zu spielen."

Johnny Burkardt als wichtiger Offensiv-Faktor wieder dabei

Die Rheinhessen können gegen den Sport-Club wieder auf den zuletzt verletzten Stürmer Jonathan Burkardt zurückgreifen. "Er ist nicht schmerzfrei. Aber er hat diese Woche trainiert, das sah gut aus", sagte Svensson über den Kapitän der deutschen U21 und hob seine Wichtigkeit für die Mannschaft hervor: "Er ist zu einem Schlüsselspieler für uns geworden. Es tut uns weh, wenn er ausfällt."

Burkardt hatte vor knapp drei Wochen in der Partie bei der TSG Hoffenheim eine Fleischwunde am Fuß erlitten. Der 22-jährige Stürmer gilt mit Blick auf die WM in Katar als Kandidat für den deutschen Kader.

Testspielpleite gegen KSC aufgearbeitet

Coach Svensson war nach der 2:5-Testspiel-Niederlage gegen den Zweitligisten Karlsruher SC vergangene Woche restlos bedient. Mittlerweile, so der 43-Jährige, sei "alles kritisch analysiert. Wenn ich sehe, wie die Spieler trainiert haben, war die Reaktion und gut. Mir und uns sind einige Sachen klarer geworden. Wir haben es konstruktiv genutzt". Und aus 05er-Sicht sollen diese Erkenntnisse gegen Freiburg schon umgesetzt werden.