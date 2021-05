Die Bundesliga-Saison geht in die heiße Phase. Mainz 05 könnte drei Spieltage vor Schluss tatsächlich schon den Nicht-Abstieg besiegeln. Dazu müssten die Rheinhessen nur gegen Frankfurt gewinnen, während die Konkurrenten Köln und Bielefeld verlieren. Für Trainer Bo Svensson sind das aber unnötige Gedankenspiele.

Es sei verschenkte Energie, über die anderen Teams und deren Spiele am Wochenende nachzudenken, sagt Svensson in der Pressekonferenz vor der Begegnung mit der Eintracht. Das einzig wichtige sei die eigene Leistung und wie die Mannschaft die gegen Frankfurt auf den Platz bringt. Für beide Mannschaften gehe es um viel. "Frankfurt hat die Chance, nächstes Jahr Champions League zu spielen. Wir haben auch Qualitäten in unserer Mannschaft, wir haben Stärken in der Mannschaft. Ich glaube, man kann ein interessantes und intensives Fußballspiel erwarten."

Hat Mainz zwei Spione in seinen Reihen?

Besonders interessant wird das Spiel sicherlich für die Mainzer Stammspieler Danny da Costa und Dominik Kohr. Mainz hat sie in der Winterpause von Frankfurt ausgeliehen. Doch Tipps habe er keine von den beiden bekommen, betont Mainz-Trainer Svensson. Er habe sie auch nicht gefragt. Aber grinsend fügt er hinzu, die beiden hätten sich ein paar Sprüche anhören müssen.

Nur mit Topleistung eine Chance

Da Frankfurt bislang noch kein Heimspiel in dieser Saison verloren habe, müsse seine Mannschaft eine Top-Leistung bringen, sagt Svensson. Einzelspieler mit einem super Tag und ein bisschen Spielglück – das brauche Mainz um aus Frankfurt Punkte mitzunehmen. Sollten es tatsächlich drei Punkte sein, dann ist der Klassenerhalt für die Mainzer quasi sicher. Aber darüber nachzudenken ist ja bloß verschenkte Energie.