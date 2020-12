Die sportliche Situation bei Mainz 05 ist immer noch kritisch. Dennoch sehen die Verantwortlichen, Trainer Jan-Moritz Lichte und Sportvorstand Rouven Schröder, eine positive Entwicklung, die sie zusammen permanent analysieren und vorantreiben.

Platz 17 mit nur sechs Punkten. Mainz 05 hofft in schwierigen Zeiten auf zwei erfolgreiche Spiele vor der Winterpause. "Wir wollen das Jahr erfolgreich abschließen", so Sportvorstand Rouven Schröder mit Blick auf die letzte Bundesliga-Partie 2020 am Samstag (15:30 Uhr in SWR1 Stadion) gegen Werder Bremen und auf die DFB-Pokal-Begegnung am kommenden Mittwoch gegen den Zweitligisten VfL Bochum.

Die Ziele in der Bundesliga sind klar: Bestenfalls können sich die Mainzer noch an Arminia Bielefeld vorbei auf den Relegationsplatz 16 schieben und dem derzeitigen Tabellenfünfzehnten 1. FC Köln auf einen Punkt nähern. Mindestvoraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen Bremen - Werder wäre dann nur noch zwei Zähler entfernt. Allein die Tatsache, dass die Mainzer nach 13 Spielen und nur sechs Punkten noch nicht abgeschlagen in der Tabelle sind, weil die Konkurrenten ebenfalls kaum punkten, macht für Rouven Schröder das Spiel gegen Bremen zu einem sehr wichtigen: "Wir können das sehr gut einschätzen", so der Sportvorstand.

Defensiv stabil, Offensiv verbesserungswürdig

Die gute Defensivleistung beim 0:0 bei Hertha BSC am vergangenen Dienstag steigert die Stimmung rund um das Trainingszentrum am Bruchweg ein bisschen und stimmt die Verantwortlichen zuversichtlich. "Aber wir müssen die Spiele in der Box entscheiden", sagt Trainer Jan-Moritz Lichte, "um die nötige Sicherheit zu bekommen, werden wir im Training noch ein paar Dinge machen". Wie genau diese Dinge aussehen ließ Lichte offen, wobei klar sein dürfte, dass die Mannschaft an ihrer Abschlussschwäche arbeiten muss, denn in Berlin haben die 05er nur ein mal gefährlich auf das Tort schießen können. Eine magere Bilanz für einen Erstligisten.

Spielt Mateta wieder von Beginn an?

Ob der Franzose Jean-Philippe Mateta wieder von Beginn an spielt, läßt Jan-Moritz Lichte noch offen: "Die anderen beiden haben ihre Sache gut gemacht in Berlin, aber Mateta ist immer eine Alternative". Sorgen, dass die Mannschaft am Ende der englischen Woche mental und körperlich erschöpft sein könnte, sieht Lichte nicht: "Mental sind wir da! Das Spiel gegen Bremen ist das letzte, da können wir uns mit allem was wir haben draufschmeißen und darauf konzentrieren."

Lichte und Schröder - gemeinsam in die Zukunft?

In der aktuellen sportlichen Situation und dem Abstiegskampf wird auch immer wieder über die Position von Trainer Jan-Moritz Lichte diskutiert. Wie sicher ist der Job des Coaches vor der kurzen Winterpause? Sportvortstand Rouven Schröder sieht sich gemeinsam mit Lichte in der Verantwortung. Beide, so Schröder, analysieren permanent: "Wir arbeiten ganz eng zusammen und treiben die Dinge voran. Wir haben in Berlin einen Schritt gemacht und blicken selbstbewusst in Richtung Bremen-Spiel. Wir gehen voran, Jan-Moritz und ich vorneweg." Zwischen den Zeilen kann man diese Aussage durchaus als Jobgarantie für Lichte, auch nach der kurzen Winterpause, interpretieren.