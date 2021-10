Schon wieder Bielefeld: Mainz erwartet "großen Kampf"

per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 trifft auf Arminia Bielefeld - schon wieder. Nach dem Sieg im Pokal soll jetzt auch in der Bundesliga ein Erfolg her. Doch der Fight steckt den Mainzern noch in den Knochen.

Im DFB-Pokal hat sich der FSV Mainz 05 in dieser Woche einen harten Fight mit Arminia Bielefeld geliefert mit dem besseren Ende für das Team von Trainer Bo Svensson - wenn auch erst in der Verlängerung (3:2). Am Samstag (15.30 Uhr) nun treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander.

Diesmal in der Bundesliga und in Bielefeld. Und Svensson selbst warnt davor, die Arminia zu unterschätzen. "Wenn wir das auch nur ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen, werden wir große Probleme bekommen", sagte Svensson auf der Pressekonferenz am Freitag.

Frisch und forsch

Denn auch die Pokal-Partie gegen die Westfalen spüren die Mainzer noch. "120 Minuten steckt man nicht so einfach weg, Verletzte haben wir aber nicht", beschrieb der Coach die Lage. Wegen der großen Kraftanstrengung gehe es darum, Spieler aufzubieten, "die frisch auf dem Platz sind, marschieren und sich nicht schonen", betonte der Däne.

In der Abwehr dürfte Moussa Niakhaté auf der linken Position in der Mainzer Dreierkette von Beginn an dabei sein. Im Pokalspiel vier Tage zuvor war der Kapitän eingewechselt worden.

Sturmduo gesetzt

Im Angriff wird Svensson aller Voraussicht nach auf das Sturmduo Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo setzen, die gegen die in der Liga noch sieglosen Bielefelder treffen sollen. Damit auch am Samstag das glücklichere Ende wieder auf Seiten der 05er ist.