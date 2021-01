per Mail teilen

Trotz der Spekulationen um eine bereits feststehende Verpflichtung von Bo Svensson wird Interimstrainer Jan Siewert den abstiegsbedrohten Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 im Spiel bei Spitzenreiter Bayern München (Sonntag, 18 Uhr) betreuen. Das bestätigte der neue Sportdirektor Martin Schmidt.

Danach wird laut den Berichten mehrerer Medien Ex-Profi Svensson übernehmen. Der 41-jährige Däne soll der Nachfolger des am Montag beurlaubten Jan-Moritz Lichte werden. Svensson würde vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering kommen, wo er bis 2023 unter Vertrag steht.

Schmidt: "Nahe an einer Lösung dran"

"Wir sind intensiv beschäftigt und nahe an einer Lösung dran", sagte Schmidt - ohne den Namen Svensson zu bestätigen. Man wolle sich jetzt zunächst auf das Spiel in München konzentrieren, alles andere entscheide sich in der nächsten Woche.

Außenverteidiger Svensson spielte von 2007 bis 2014 beim FSV, nach dem Ende seiner aktiven Karriere war er von 2015 bis 2019 als Juniorentrainer bei den Rheinhessen beschäftigt. Bei seinem Wechsel nach Österreich kassierten die Mainzer angeblich 1,5 Millionen Euro, die Liefering nun wohl zurückerhält.

Sportlich am Boden

Der frühere Publikumsliebling Svensson soll die Talfahrt des Tabellenvorletzten stoppen. Der FSV hat nach 13 Spieltagen gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto, dazu kam das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten VfL Bochum.

TV-Tipp Alles zum Spiel des 1. FSV Mainz 05 beim FC Bayern München sehen Sie am Sonntag in SWR Sport. Los geht's um 22:05 Uhr (SWR Fernsehen RP).

Auf die Mannschaft und Interimstrainer Siewert wartet mit dem Gastspiel bei den Bayern gleich die schwerstmögliche Aufgabe. "Ich habe mich geehrt gefühlt und mich natürlich direkt dazu bereit erklärt, auf der Bank zu sitzen", sagte Siewert: "Natürlich bereite ich jetzt die Jungs bestmöglich auf das Spiel vor, das ist meine Aufgabe und die will ich erfüllen!" Eigentlich ist der 38-Jährige Chefcoach des Nachwuchsleistungszentrums.