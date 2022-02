Mainz 05: Trotz großem Respekt beim SC Freiburg punkten

per Mail teilen

Der letzte Auswärtssieg der 05er liegt schon etwas zurück und der Respekt vor der Arbeit im Breisgau ist groß. Trotzdem wollen sich die Mainzer beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg nicht verstecken.

Wenn 05-Trainer Bo Svensson über den SC Freiburg spricht, gerät er ins Schwärmen: "Ich habe große Sympathie für den Verein, für den Trainer, für die Mannschaft. Wie da gearbeitet wird ist sehr konstant, das mag ich einfach", sagte Svensson in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag. Auch die Spiele der Freiburger schaue er sich sehr gerne an.

"Während der 90 Minuten wollen wir gewinnen."

Während des Spiels hat Svenssons Zuneigung aber Grenzen. Natürlich wolle seine Mannschaft versuchen, in Freiburg zu gewinnen.

Auswärts wieder punkten

Nach zuletzt fünf Auswärtsniederlagen hintereinander, den letzten Erfolg gab es am 30. Oktober 2021 in Bielefeld, wollen die Mainzer jetzt Punkte aus dem Breisgau mitnehmen. Der Sieg gegen Hoffenheim habe Selbstvertrauen gegeben, so Svensson. Mit einer konzentrierten Leistung sei es aber auch möglich, in Freiburg zu punkten. Und das, obwohl die Mannschaft von SC-Trainer Christian Streich bislang eine tolle Saison spiele und zurecht auf Tabellenplatz fünf stehe. Mainz 05-Stürmer Karim Onisiwo hatte schon am vergangenen Sonntag bei SWR Sport gesagt: "Wir haben vier Spiele zu Hause zu null gewonnen - das ist wirklich eine gute Bilanz. Umso erschreckender ist die Auswärts-Ansicht. Daran müssen wir arbeiten."

Motivation entsteht auch, wenn der Österreicher auf die Tabelle schaut: "Es sind nur drei Zähler zu Freiburg und es wäre schön, ausgerechnet gegen sie den Auswärtsfluch zu brechen."

Svensson: "Habe gerne im Dreisamstadion gespielt"

Trainer Bo Svensson freut sich nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf das neue Freiburger Stadion. Er selbst habe immer sehr gerne im alten Dreisamstadion gespielt. Obwohl er damals immer das Gefühl gehabt habe, dass Spielfeld sei genauso breit wie lang. Außerdem sei es häufig wärmer im Breisgau gewesen als in Mainz. Das dürfe jetzt beim Spiel auch gerne wieder so sein.