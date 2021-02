Mainz 05 ist in der Rückrunde ein Topteam. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Mainzer starke sieben Punkte – dies ist die beste Phase der Rheinhessen seit langem.

Mainz 05 in einem Atemzug mit Bayern München und Borussia Dortmund zu nennen kommt eher selten vor. In der bisherigen Rückrunde dieser Bundesligasaison aber kann man das durchaus mal machen: Die zehn Punkte an den fünf Rückrundenspieltagen sind genau so viele wie die Bayern geholt haben und sogar drei mehr als der BVB. Das Ganze liest sich noch positiver, wenn man bedenkt, dass es in der gesamten Hinrunde insgesamt nur sieben Zähler für die Rheinhessen waren. Trotz der Erfolge läuft es, aus Sicht von Trainer Bo Svensson, noch lange nicht perfekt: "Wir freuen uns über den Sieg in Gladbach, wir wissen aber auch, dass, wenn wir solche Leistungen bringen, wir nicht mehr so viele Siege einfahren werden", bremst der Trainer die Euphorie rund um die Mannschaft.

Mainz 05 im "geilsten Abstiegskampf"

Als Bo Svensson am 5. Januar 2021 das Traineramt übernahm, hatte der FSV als Tabellenvorletzter vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Doch seit Beginn der Rückrunde ist Mainz "on fire". Auch Martin Schmidt dürfte sich in diesen Tagen vergnügt die Hände reiben. Schließlich schmiedeten der Sportdirektor und Sportvorstand Christian Heidel gleich nach ihrer Ankunft Ende Dezember 2020 einen kühnen Rettungsplan für Mainz 05.

Lasst uns den "geilsten Abstiegskampf" hinlegen, schworen sie sich im Winter. Warum nicht das Unmögliche probieren? Die bereits vor Wochen abgeschriebenen Rheinhessen sind längst zurück und dabei, das Feld von hinten aufzurollen. Dennoch sagt Svensson vor der Partie gegen Augsburg (Sonntag, 15:30 Uhr), dass ein Sieg nicht Pflicht sei: "Die Leistung muss stimmen, wir sind Siebzehnter, die Augsburger stehen vier Plätze vor uns, also haben sie bis jetzt eine bessere Saison gespielt als wir", betont Svensson die Ausgangslage.

Anschluss an den Relegationsplatz hergestellt

Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aktuell nur noch einen Punkt. Auch Gegner Augsburg ist wieder in Sichtweite für die Mainzer. In den acht Bundesligaspielen unter Trainer Bo Svensson punktete der FSV fünf Mal - jedes Mal gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Mainz ist in den kommenden Partien durchaus weiter zuzutrauen, kontinuierlich Zähler um Zähler zu hamstern. Die Gegner scheinen machbar bis zum 30. Spieltag: Augsburg (H), Schalke (A), Freiburg (H), Hoffenheim (A), Bielefeld (H), Köln (A), Hertha BSC (H) und Bremen (A). Hier ist bis Mitte April richtig viel drin für den formstarken FSV, der jetzt allerdings zeigen muss, dass er auch die direkte Konkurrenz bezwingen kann. Denn in dieser Saison gelang noch kein einziger Sieg gegen eine Mannschaft, die aktuell mit in der unteren Tabellenhälfte steht.

Startelf-Einsatz für Kevin Stöger?

Mittelfeldspieler Kevin Stöger darf nach seinen erfolgreichen "Joker-Einsätzen" auf einen Startelfplatz gegen den FC Augsburg hoffen. "Die Chance ist da. Kevin hat nicht nur das Tor gemacht, sondern er hat das Spiel auch positiv beeinflusst", sagt Trainer Bo Svensson. Der 27-jährige Österreicher hatte zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach den Siegtreffer zum 2:1 und bei Bayer Leverkusen den 2:2-Ausgleich erzielt. Für einen Einsatz von Beginn an kommt Robin Quaison nach einer seiner Knieprellung noch nicht infrage. Der Schwede ist gerade erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Erstes Wiedersehen für Martin Schmidt

Für FSV-Sportdirektor Martin Schmidt gibt es ein erstes Wiedersehen mit seinem letzten Arbeitgeber. Der Schweizer war von April 2019 bis März 2020 Trainer der Augsburger und damit der Vorgänger des aktuellen FCA-Coaches Heiko Herrlich. Mit Heiko Herrlich wollten die Augsburger nicht nur den Abstieg 2019/2020 verhindern, was ja gelang, sondern sie wollten sich auch weiterentwickeln. Letzteres hat aber bisher noch nicht so richtig geklappt, denn der Punkteschnitt von Herrlich ist schlechter als der seines Vorgängers Schmidt.

Abstiegskandidaten? Der FSV und der FCA sind immer dabei

Mainz 05 und der FC Augsburg werden seit Jahren zu den Klubs gezählt, die um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen müssen. Abgestiegen sind die "Dauer-Abstiegskandidaten" aber nie (Augsburg) bzw. fast nie (Mainz). Der FCA hält sich seit dem erstmaligen Aufstieg 2011 durchgängig in der Bundesliga, der FSV stieg nur einmal im Jahr 2007 ab und ist seit 2009 konstant im Oberhaus dabei. Bei beiden Vereinen wird seit Langem gute Arbeit geleistet, während es große Namen wie den Hamburger SV, Köln, Stuttgart oder Hertha BSC in den vergangenen Jahren erwischt hat. Auch in die Relegation mussten beide, Augsburg und Mainz, noch nie.