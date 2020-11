per Mail teilen

Corona-Fall beim FSV Mainz 05: Ein Profi der Rheinhessen hat sich mit Covid-19 infiziert. Ein durchgeführter Test ergab ein positives Resultat. Damit fällt das für Mittwoch (16 Uhr) geplante Freundschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart ins Wasser.

Den Namen des Spielers nannten die 05er nicht. Alle übrigen Tests im Profikader der Rheinhessen fielen negativ aus, auch am Mittwochabend. Der infizierte Spieler wurde isoliert und befindet sich in Quarantäne, teilte der FSV Mainz 05 mit. Anstelle des geplanten Freundschaftsspiels haben die 05er am Nachmittag ein 60-minütiges internes Testspiel absolviert.

Die weiteren Trainingspläne hängen von den Corona-Testergebnissen ab. Am Mittwochabend um 18 Uhr wurde die gesamte Mainzer Mannschaft nochmals getestet.

Bereits die zweite Absage für den VfB

Der VfB Stuttgart musste bereits am Freitagabend auf den geplanten Test gegen Olympique Marseille wegen eines Corona-Verdachtfalls beim französischen Erstligisten verzichten.