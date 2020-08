"Gleiches Geld für alle" oder "Großklubs gefährden die nationalen Ligen". Schlagzeilen aus Mainz, die derzeit die Fußballbranche in Aufruhr versetzen. Eigentlich geht es beim FSV Mainz 05 ruhig und beschaulich zu. Die Rheinhessen gelten als eher braves Mitglied der Bundesliga - eigentlich. Doch in Sachen Verteilung der TV-Gelder sorgte in letzte Zeit Jan Lehmann, Kaufmännischer Vorstand, für bundesweiten Diskussionsstoff.

"Das ist kein einfaches Thema. Keines, das man in zwei Sätzen erklären kann", sagt Jan Lehmann, der Finanzboss der Mainzer, und setzt sich auf einen der roten Klappstühle auf der Tribüne der Arena. Lehmann weiß, dass er mit seinen Äußerungen der letzten Wochen für viel Wirbel gesorgt hat. Wirklich unangenehm ist ihm das nicht, aber er macht deutlich: Es geht ihm um die Sache, nicht um die nächste knackige Schlagzeile.

Gleichmäßigere Verteilung der Gelder für einen spannenderen Wettbewerb

"Die Verteilung der Fernsehgelder nach dem aktuellen Modell führt zu starken Spreizungen und damit zu weniger Wettbewerb. Wenn wir spannenden Wettbewerb in der Bundesliga wollen, müssen wir die Gelder gleichmäßiger verteilen." Mit dieser Meinung stehe er nicht allein, betont Lehmann. Gerade hat die letzte der drei Regionalkonferenzen der DFL stattgefunden. Dort haben sich alle 36 Profiklubs ausgetauscht, diskutiert und Standpunkte hinterlegt, denn die Entscheidung, wie die Fernsehgelder ab der Saison 2021/2022 verteilt werden, fällt das DFL-Präsidium.

"Die Mehrheit will Veränderungen"

"Es gibt eine Mehrheit, die Veränderungen will", beschreibt Lehmann das Stimmungsbild. Für ihn nur logisch: "Vor zehn Jahren hat der Tabellenerste der Bundesliga doppelt so hohe Fernseheinnahmen bekommen wie der Tabellenletzte. Heute ist das Verhältnis 1:4." Die Folge: Reiche Klubs werden immer reicher und erfolgreicher, ärmere Vereine bleiben in unteren Tabellenregionen verbannt.

Die Verteilung der Fernsehgelder für die kommende Saison SWR

Bayern München ist gerade zum achten Mal in Folge Meister geworden. Die ersten sechs Plätze der Bundesliga sind quasi schon vor jeder Saison fest vergeben. Es gibt zwar meist jede Saison ein Überraschungsteam, aber der Rest steht fest. Spannender Wettbewerb wie in den 1990er Jahren, als in zehn Jahren fünf verschiedene Klubs Meister wurden, ist heute fast undenkbar. Viele Fans empfinden eher Langeweile. Die "Kleinen" fürchten, immer weiter abgehängt zu werden.

Die Sorgen der "Großen"

Die "Großen" der Branche wie Dortmund, Bayern, aber auch das neureiche Leipzig, wehren sich gegen den "Angriff" von unten. Das Argument: Wir sind die Zugpferde der Liga. Ohne uns und unsere - auch international erfolgreichen Auftritte - kämen die hohen Fernsehgelder überhaupt nicht zustande. Der Tenor: Keine TV-Anstalt zahlt Milliarden, um Spiele von Mainz 05 oder dem SC Freiburg zu übertragen. Daher gefällt Watzke, Rummenigge und Co. der forsche Ton der Mainzer überhaupt nicht.

Die Zugpferde fürchten, wenn sie einen größeren Batzen der TV-Gelder teilen müssen, können sie international nicht mehr mithalten. Schließlich hätten die Klubs in England und Spanien ja noch viel mehr Geld zur Verfügung.

"Wir als Profifußballgemeinschaft müssen uns einfach auf einen Weg festlegen. Wollen wir das System beibehalten und die Starken um jeden Preis weiter Stärken oder wollen wir mehr Wettbewerb in der Bundesliga", sagt Lehmann ganz ruhig: "Wir müssen das einfach mit allen Konsequenzen, die dieser Weg dann mit sich bringt, entscheiden."

Beispiel England?

Bei der Frage der Verteilung der Fernsehgelder geht es also um nicht weniger als um die Zukunft des Profifußballs in Deutschland. Während hier nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel das Geld über vier Säulen ausgeschüttet wird, bei denen im Kern das Credo gilt, dass wer lange weit vorne in der Tabelle war, am meisten ausgezahlt bekommt, gibt es beispielsweise in England einen anderen Schlüssel. Dort werden 50 Prozent der Erlöse zu gleichen Teilen an alle Erstligisten ausgeschüttet und nur der Rest nach Leistungsprinzipien verteilt. Übrigens war es so in den 1990er Jahren auch in der Bundesliga. "Ja, so einen Sockelbetrag, das könnte ich mir auch gut für die Bundesliga vorstellen", sagt Lehmann.

Die Fernsehgelder der Topklubs für die kommende Saison SWR

Was ist gerecht?

Es herrscht hierzulande weitestgehend Einigkeit, dass nicht alles per Gießkanne allen in gleichen Teilen zukommen soll. Natürlich soll Leistung belohnt werden. Aber ist es mehr wert, mit dem weitaus größten Budget Meister zu werden als mit dem drittkleinsten Budget der Liga Achter zu werden, so wie der SC Freiburg?

Die Fernsehgelder der Südwestklubs für die kommende Saison SWR

Die große Frage ist, ob man nicht eine neue Definition von Leistung für eine gerechte Geldverteilung benötigt. Der Mainzer Finanzvorstand Lehmann sieht das zwingend so. Seine Idee: "Leistung könnte honoriert werden indem wir erzielte Punkte ins Verhältnis zum eingesetzten Geld setzen. Dann würde sich eine ganz andere Rangfolge ergeben."

Die Diskussion ist spannend. Ob es eine Revolution wird bleibt abzuwarten, aber die Zeichen stehen auf Veränderung. Die Entscheidung, wie die Fernsehgelder in Zukunft verteilt werden, will das neunköpfige DFL-Präsidium bis Jahresende fällen. Spannend ist die Zusammensetzung, denn im Präsidium sitzen gleich fünf Vertreter von eher kleinen Vereinen (Köln, Freiburg, Sankt Pauli, Darmstadt und Kiel).

"Ich bin sehr gespannt, wie mutig sie entscheiden werden", sagt der Mainzer Jan Lehmann steht auf und geht. Und dann ist es wieder ganz ruhig im beschaulichen Mainz.