Die TSG Hoffenheim hat die Abstiegsängste des FSV Mainz 05 vergrößert. Die Kraichgauer gewannen am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:0 (1:0) bei den Rheinhessen.

Die Mainzer blieben am Samstag mit dem 0:1 (0:1) gegen Hoffenheim auch im vierten Geisterspiel nach dem Neustart der Saison ohne Sieg. Ihlas Bebou (43.) sorgte kurz vor der Pause für den entscheidenden Treffer für die TSG. Nach dem zweiten Sieg in Serie sind die Gäste aus dem Kraichgau indes auf Kurs Europa - auch wenn Hoffenheim-Spieler Sebastian Rudy nach dem Spiel an die Europa League noch nicht denken wollte.

Dauer 1:33 min Interview: Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) Nach dem Sieg gegen Mainz 05 können Sebastian Rudy und 1899 Hoffenheim wieder von der Europa League träumen. So bewertet der Mittelfeldspieler das Spiel gegen die Rheinhessen.

Torhüter Müller rettet mehrfach für Mainz

Nach der letzten 0:5-Heimpleite gegen RB Leipzig wollten sich die Mainzer nicht wieder vorführen lassen. Allerdings wären alle guten Absichten schnell Makulatur gewesen, wenn nicht 05-Torwart Florian Müller mit einer Glanzparade früh den Rückstand verhindert hätte. Mit der Faust lenkte er den platzierten Freistoß von Robert Skov (7.) aus 18 Metern über die Latte.

Dauer 2:22 min Pressekonferenz: FSV Mainz 05 vs TSG 1899 Hoffenheim Mainz 05 hat zuhause mit 0:1 gegen die TSG Hoffenheim verloren. So bewerten die beiden Trainer, Alfred Schreuder (Hoffenheim) und Achim Beierlorzer (Mainz), das Spiel.

Die einsatzfreudigen Gäste - sie mussten ohne den aus privaten Gründen vor der Partie abgereisten Pavel Kaderabek auskommen - machten weiter Druck, aber die Platzherren versteckten sich nicht und hatten ebenfalls ihre Möglichkeiten. Nach einem Eckball war Jean-Philippe Mateta (24.) per Kopf zur Stelle. Dabei prallte der Ball von Robin Quaison abgefälscht und nicht ganz ungefährlich in Richtung Tor von 1899-Keeper Oliver Baumann.

Dauer 0:52 min FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim

Keine zwei Minuten später konnten sich die Mainzer erneut bei Schlussmann Müller bedanken, der einen schlecht geschossenen Foulelfmeter von Steven Zuber parierte. Zuvor war Hoffenheims Christoph Baumgartner von Ridle Baku und Alexander Hack in die Zange genommen worden.

Eine Serie von Chancen - bis Bebou trifft

Nach dieser vergebenen Führungschance hatten die Hoffenheimer Glück, nun nicht selbst ins Hintertreffen zu geraten. In der 34. Minute traf Quaison mit einem Freitstoß aus gut 20 Metern nur den Pfosten. In der 40. Minute kam eine Hereingabe von Baku zu dem freistehenden Taiwo Aiwonyi, der einen Meter vor dem Tor mit dem Fuß über den Ball rutschte. Die Serie der vergebenenen hochkarätigen Chancen setzte auf der Gegenseite Skov fort, der allein auf Torwart Müller zulief und links verzog. Besser machte es kurz danach Bebou. Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung setzte er sich gegen zwei Mainzer durch und traf.

Auch die zweite Halbzeit bleibt turbulent

Auch nach dem Wiederanpfiff ging es munter weiter. 05-Trainer Achim Beierlorzer wechselte in Karim Onisiwo, Levin Öztunali und Daniel Brosinski gleich drei frische Kräfte ein, um das Spiel noch zu drehen. In der 60. Minute schien es schon gelungen zu sein: Awoniyi drückte den Ball über die Torlinie, doch Schiedsrichter Sascha Stegemann erkannte den Treffer nicht an, obwohl auf der Anzeigetafel schon das 1:1 angezeigt wurde. Keeper Baumann war zuvor gefoult worden. Im Anschluss ging es turbulent weiter. Vier Minuten später forderten die Mainzer nach einem vermeintlichen Foul an Baku einen Strafstoß, doch Baumann hatte den 05-Profi gar nicht zu Fall gebracht. FSV-Trainer Achim Beierlorzer äußerte nach dem Spiel Unverständnis für den nichtgegebenen Elfmeter. Am Ende blieb es bei einem glücklichen Sieg der Hoffenheimer.

Dauer 2:58 min Interview mit Achim Beierlorzer (FSV Mainz 05) Interview mit Achim Beierlorzer (FSV Mainz 05) nach dem Spiel gegen TSG Hoffenheim.