Nach dem kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt für Mainz 05 wird sich das Gesicht der Mannschaft zur neuen Saison ändern. Ein Umbruch steht Trainer Bo Svensson bevor. Die Planungen laufen auf Hochtouren. SWR Sport gibt einen Überblick:

Tor:

Robin Zentner ist die klare Nummer 1. Die beiden letzten Spiele hat Zentner zwar verletzungsbedingt zusehen müssen, mit U-21 Nationaltorhüter Finn Dahmen haben die Mainzer aber einen bereits jetzt bundesligatauglichen Ersatz. Zudem kommen regelmäßig reichlich Torwart Talente aus dem Mainzer NLZ nach. Florian Müller, der in der abgelaufenen Saison zum SC Freiburg ausgeliehen war, wird wohl kaum nach Mainz zurückkehren. Er wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Erste Gespräche sollen auch schon stattgefunden haben

Abwehr:

Phillipp Mwene wurde bereits verabschiedet, der Österreicher hatte ein neues Vertragsangebot abgelehnt. Stefan Bell wird sein Angebot des Vereins wohl eher annehmen. Das "05-Urgestein" hat eine tolle Rückrunde gespielt. Mit 29 Jahren gäbe es möglicherweise zwar die Chance, es noch einmal woanders zu probieren, aber Bell weiß, was er in Mainz hat: "Ich würde extrem gerne hierbleiben, Mainz ist nach 14 Jahren meine Heimat geworden, sagt "Bello", der im Verein ein hohes Ansehen genießt. Mit Stefan Bell, Moussa Niakhaté, Alexander Hack und Jeremiah St. Juste verfügen die 05er über genügend Spieler für eine Bundesliga-taugliche Dreierkette. David Nemeth, der von Sturm Graz zurückkehrt und Luca Kilian sollen perspektivisch herangeführt werden. St.Juste oder Niakhaté könnten auch noch für andere Vereine interessant werden, beide werden mit größeren, finanzstärkeren Clubs in Europa in Verbindung gebracht. Bei kolportierten Ablösesummen über 15 Millionen Euro könnten die Mainzer zumindest einen der beiden verkaufen, auch um die coronabedingt leeren Kassen aufzufüllen. Außenbahnspieler Daniel Brosinski bleibt in Mainz, sein Vertrag läuft noch ein Jahr. Seine Leader-Rolle im Team und seine Flexibilität auf links und rechts macht ihn unverzichtbar. Ob Leihspieler Danny da Costa nach Frankfurt zurückkehrt, ist offen. Da Costa hat den Mainzern auf der linken Außenbahn Stabilität gegeben. Die Eintracht spielt international, der neue Trainer bei den Hessen könnte aber auch eine neue Chance für den 27-Jährigen sein.

Mittelfeld:

Der zweite Frankfurter Leihspieler, Dominik Kohr, will zurück zur Eintracht, am Main noch mal neu angreifen. Eine Rückkehr nach Mainz wäre eine Überraschung. Mainz sucht also neue Sechser, denn im defensiven Mittelfeld wechselt Kapitän Danny Latza definitiv zu Schalke 04, Kunde Malong und Edimilson Fernandes werden wohl kaum noch länger auf der Bank oder gar Tribüne sitzen wollen. Der FSV schaut sich nach deutschsprachigen Profis in der Zweiten Liga um. Im Gespräch soll beispielsweise Finn Ole Becker vom FC St. Pauli sein. Leandro Barreiro ist in Mainz weiter gesetzt. Der Luxemburger aus dem eigenen Nachwuchs ist eine feste Größe bei Bo Svensson und will auch selbst bleiben, wobei er aufgrund seiner Entwicklung durchaus ein Kandidat werden könnte, an dem andere Vereine Interesse zeigen dürften. Der Niederländer Jean Paul Boetius hat sich ebenfalls entwickelt, dennoch könnte er, bei einem entsprechenden Angebot im mittleren, einstelligen Millionenbereich, auch noch zu einem Verkaufskandidaten werden. Ob Kevin Stöger bleiben will, erscheint offen. Der Österreicher hat in der Rückrunde zu oft auf der Bank gesessen, wurde seinen eigenen Ansprüchen nicht immer gerecht.

Sturm:

U-21 Nationalspieler Jonathan Burkardt ist für die Mainzer Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Spielerisch hat "Jonny", wie ihn alle nennen, riesengroße Fortschritte gemacht. Er will und soll bleiben. Wenn er aber eine erfolgreiche U-21-EM spielen sollte, könnte auch er in den Fokus anderer Clubs geraten. Wie es mit Adam Szalai weitergeht, ist fraglich. Bo Svensson hält große Stücke auf den Ungarn, dessen Vertrag endet. Der Trainer mag seine Präsenz auf und vor allem neben dem Platz. Aber: Der Ungar schießt zu wenig Tore, gehört aber zu den Topverdienern, bekommt fast zwei Millionen Euro im Jahr. Der Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft wäre ein Kandidat, den man ziehen lässt, wenn zum Beispiel die deutlich jüngeren Robin Quaison und Robert Glatzel gehalten werden könnten. Der Schwede Quaison kann sich wohl doch eine Vertragsverlängerung am Rhein vorstellen. Auch bei ihm muss man abwarten, wie er bei der EM auf sich aufmerksam machen kann. Leihspieler Robert Glatzel hat in seiner bisherigen Mainzer Zeit noch zu selten sein defintiv vorhandenes Potenzial gezeigt. Aber wo findet man einen technisch starken, großgewachsenen Stürmer (1,93 Meter) wie Glatzel zu vernünftigen Konditionen? Es ist durchaus möglich, dass sein Verein, Cardiff City, den 27-Jährigen für einen niedrigen einstelligen Millionen-Betrag ziehen lässt, dann liegt es an den Mainzern zuzuschlagen.

Fazit:

Sportvorstand Christian Heidel, Sportdirektor Martin Schmidt und Trainer Bo Svensson werden viel zu tun haben, trotz eines kurzen Urlaubs. Bis zum Trainingsauftakt am 29. Juni 2021 soll, so Martin Schmidt, das Gerüst des Teams stehen, es kommen ja auch noch diverse Leihspieler von anderen Vereinen zurück. Die Europameisterschaft wird Bewegung in den europäischen Transfermarkt bringen. Knapp 50 Millionen Euro werden die Mainzer wohl aus dem DFL-Topf für die Bundesligavereine bekommen, die Corona-Krise hat aber bei den Rheinhessen, wie bei anderen Vereinen auch, tiefe Löcher in die Kassen gerissen. Die Vereinsführung wird zeitnah entscheiden, wie es mit dem aktuellen Kader weitergeht und was möglich ist, konkrete Neuzugänge zu verpflichten.