Mainzer Sportvorstand Christian Heidel: "Es kann sein, dass Niakhaté und St. Juste gehen"

Der Klassenerhalt ist fix. Die Stimmung nach dem Bayern-Sieg (3:1) wieder bestens. Bei Mainz 05 konzentriert man sich voll und ganz aufs nächste Jahr. Die Planungen sind schon recht weit.

Im vergangenen Jahr musste Mainz 05 bis zum Schluss zittern, ob der Klassenerhalt in der Bundesliga gepackt wird, oder nicht. Mit einer furiosen Rückrunde und 32 Punkten gelang der Verbleib in der Liga kurz vor Schluss. Entsprechend schwer war es vor einem Jahr für Sportdirektor Martin Schmidt und Sportvorstand Christian Heidel, die Mannschaft zusammenzustellen. Denn: Potentielle Neuzugänge wollen gerne wissen, in welcher Liga ihr neuer Club spielt. In diesem Jahr läuft das alles sehr viel entspannter, denn Mainz 05 hat nach einer sehr ordentlichen Saison schon seit Wochen den Ligaverbleib perfekt gemacht und kann so seriös planen. "Martin Schmidt und ich verbringen etwa zweidrittel des Tages damit, den neuen Kader zu planen", sagte Sportvorstand Christian Heidel am Samstag im Interview in SWR1 Stadion.

Wer geht in der Defensive?

Die Defensive der Mainzer steht sicher. Nur vier Mannschaften (Bayern München, SC Freiburg, RB Leipzig, Union Berlin) haben weniger Gegentore in dieser Saison bekommen. Die beiden Abwehrspieler Moussa Niakathé und Jeremiah St. Juste stehen bei anderen Vereinen auf dem Zettel. St. Juste war lange verletzt, ist gerade wieder im Aufbautraining. Niakathé ist auf und auch neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler. Sollte der 05-Kapitän gehen, wäre das ein sportlich schmerzlicher Verlust, finanziell sicherlich ein Gewinn. Christian Heidel sagte im Interview mit SWR Sport: "Denkbar ist das, aber ich kann es noch nicht sicher sagen. Es ist ja bekannt, dass die Verträge der beiden 2023 auslaufen. Momentan gibt es keine Impulse diese zu verlängern, von Seiten der Spieler."

"Wir sind im Gespräch, mal abwarten was dabei herauskommt, aber rein theoretisch ist es denkbar, dass einer geht, dass keiner geht, dass beide gehen".

Heidel stellte zudem klar, dass Mainz auf jeden Fall einen Transfererlös generieren wollen würde, "bevor die Spieler im Sommer 2023 den Verein ablösefrei verlassen".

Was passiert mit Jonny Burkardt?

Offizielle Anfragen gäbe es zwar aktuell nicht, sagt Christain Heidel, aber klar ist, dass Stürmer Jonathan "Jonny" Burkardt das Interesse anderer, größerer Vereine geweckt haben muss. Burkardt ist Kapitän der U21-Nationalmannschaft, er hat elf Tore in dieser Saison erzielt und steht zumindest im erweiterten Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick. "Jonny empfehle ich mal mindestens noch ein Jahr bei uns zu bleiben und sich noch weiter zu entwickeln bei Bo Svensson", sagt Sportvorstand Heidel, angesprochen auf den 21-Jährigen Stürmer. Burkardt ist ein echtes Mainzer Eigengewächs. Er kam in der Jugend mit 15 ins Mainzer Nachwuchsleistungszentrum und hat den Weg vom eigenen NLZ bis hin zu Profis erfolgreich durchlaufen.

"Dein FSV" - das YouTube-Format zum 1. FSV Mainz 05 Tore, Reaktionen, Aufreger! Nach jedem Spieltag gibt es die Highlights des Spiels und alles Wichtige zum 1. FSV Mainz 05 in "Dein FSV" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Jeden Montag neu!

Welche Neuzugänge stehen schon fest?

Drei Spieler hat Mainz 05 schon fest verpflichtet für die kommende Saison. Alle drei ablösefrei. Von Eintracht Frankfurt kommen Danny da Costa und Aymen Barkok. Abwehrspieler da Costa war schon einmal ein halbes Jahr ein 05er. Mittelfeldspieler Barkok ist laut Heidel "ein Talent, das sich bei uns entwickeln kann". Der dritte Neue ist noch gänzlich unbekannt im deutschen Profifußball: Anthony Caci. Der 24-Jährige kommt vom französischen Erstligisten Racing Straßburg und hat bereits im Januar einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Er kommt ablösefrei zu den Rheinhessen. "Auf den können wir uns alle freuen", verspricht Heidel.

Fazit: Die Transferplanungen bei Mainz 05 sind schon sehr weit. Finanziell ist der Verein recht glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Riesengroße Summen sind in Mainz nicht üblich. Die 05er bleiben ein Ausbildungsverein, der sich auch über den gewinnbringenden Verkauf von Spielern finanziert. Und das ist das Mantra von Christian Heidel seit dem ersten Aufstieg 2004 in die erste Liga: "Jedes Jahr in der Bundesliga ist für uns ein Erfolg".