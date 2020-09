Die Fakten sind alarmierend. Mainz 05 ist mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet, hat nur noch ein hauchdünnes Polster zu den Abstiegsrängen. Und ausgerechnet jetzt geht es gegen die Bayern.

Den freien Fall in der Tabelle am Wochenende stoppen zu können, erscheint aussichtslos. Dennoch wollen die 05er sich auf den Samstag freuen, wenn die großen Bayern in Mainz zu Gast sind. Allen voran Trainer Achim Beierlorzer versucht es positiv zu sehen, um seinen Spielern die Furcht vor Misserfolg zu nehmen: "Die Sache ist doch die. Jetzt können wir natürlich in diese Woche reingehen und können sagen: Oh Gott, wir Armen, wir müssen gegen Bayern München spielen. Oder wir sagen: Hey, München, das ist ein Plusspiel", wie es der Trainer heute nach dem Start in die Trainingswoche formulierte.

Fehlendes Verantwortungsbewusstsein

Klar, gegen die Bayern hat man nichts zu verlieren, aber wollen die 05er tatsächlich Pluspunkte sammeln, dürfen Fehler wie zuletzt gegen Gladbach nicht mehr passieren. Bevor es am Dienstag auf den Platz ging, musste sich die Mannschaft bei der Videoanalyse auch deutliche Worte vom Trainer anhören. "Es ist natürlich schon so, dass wir die Ernsthaftigkeit in unsere Truppe reinkriegen müssen, dass Verantwortung übernommen wird", fordert Beierlorzer und sieht das als Hauptursache der Misere, "das muss die Mannschaft begreifen".

Aufgabe: Krisenbewältigung

Für Achim Beierlorzer kommt es jetzt darauf an, die richtige Mischung zu finden. Der Mannschaft einerseits die Abstiegsangst zu nehmen, aber gleichzeitig den Abstiegskampf auszurufen. Ein kurzer Blick auf die Tabelle reicht dazu: Nicht ausgeschlossen, dass sich die 05er am Ende des Spieltages auf dem Relegationsplatz oder sogar auf einem direkten Abstiegsplatz wiederfinden. Dann wird es Unruhe geben am Mainzer Bruchweg. Dann wird vieles hinterfragt. Auch die Arbeit des Trainers, der mit zwei Siegen einen traumhaften Einstand feierte, aber grundsätzlich keine Trendwende herbeigeführt hat.

Auch das Spiel gegen die Bayern wird daran wohl nichts ändern, das weiß auch Beierlorzer, der darauf hofft, in den kommenden 14 Spielen die nötigen Punkte zum Klassenerhalt zu holen: "Wir müssen jetzt keine Katastrophe aus der ganzen Situation machen. Das ist eine Krise, wir stehen momentan über dem Strich und wollen dort bleiben, aber wir müssen jetzt kein Szenario des Weltuntergangs hervorrufen." Über dem Strich zu bleiben, wird schwer in den nächsten Wochen. Nach den Bayern geht es zur Hertha nach Berlin und dann zu Hause gegen Schalke. Mit einer schnellen Rettung ist daher nicht zu rechnen. Die Mainzer haben einen schweren Weg zum Klassenerhalt vor sich.