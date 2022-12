Winterpause beendet: Mainz 05 legt wieder los

Bei der WM geht gerade die Vorrunde dem Ende entgegen, da fängt Mainz 05 wieder mit dem Training an. Nach zweieinhalb Wochen Urlaub will das Team sich die nötige Form für die Bundesliga holen.

Wie alle Profivereine in Europa hat auch Mainz 05 in den letzten Wochen pausiert. Ungewohnt, denn normalerweise spielen die Clubs ja zu dieser Jahreszeit die letzten Partien der Hinrunde, aber durch die Winter-WM in Katar ist in diesem Jahr alles anders. Urlaub statt Bundesliga hieß es auch für einen Großteil von Mainz 05. Einzig Jae-Sung Lee (Südkorea), sowie Silvan Widmer und Edimilson Fernandes (beide Schweiz) hatten keine Ferien, sondern sind mit ihren Nationalteams in der Wüste bei der Fußball-WM.

Im Urlaub gut erholt

Am Mittwoch trafen sich die 05er zu ersten Leistungstests, an diesem Donnerstag haben sie das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Mainz-Coach Bo Svensson hatte auch ein paar Tage zum Entspannen: "Alle sind gut drauf. Wir haben, glaube ich, alle unterschiedlich die Tage genutzt, aber wir sind gut zurückgekommen. Natürlich auch noch eine kleine Gruppe", so der Trainer bei der ersten Einheit auf dem Platz. Neben den WM-Fahrern fehlte auch noch der ein oder andere Spieler, wie beispielweise Stürmer Jonathan Burkardt, der noch Verletzungen auskurieren muss.

Im Training will Svensson "den Jungs einen neuen Impuls geben". Der Däne möchte die Tage auch nutzen, "um für das Team was zu machen". Die Situation, plötzlich im Winter mehrere Woche frei zu haben, ist für alle neu. "Jeder Verein muss da den für sich richtigen Weg finden".

Kein Blick auf die eigenen WM-Fahrer - aber auf Dänemark

Alle drei 05-Profis, die bei der WM dabei sind, haben in Katar auch schon gespielt. Jae-Sung Lee mit Südkorea droht das frühzeitige WM-Aus. Lee (bisher ein Einsatz) braucht mit Südkorea im letzten Gruppenspiel gegen Portugal einen Sieg und zudem Schützenhilfe der anderen Gruppengegner, um die K.o.- Phase zu erreichen. Die Chancen der Schweizer mit Silvan Widmer und Edimilson Fernandes aufs Achtelfinale stehen sehr viel besser. Widmer (bisher zwei Startelf-Einsätze) und Fernandes (WM-Debüt gegen Brasilien) haben gute Chancen mit ihrem Heimatland im Spiel gegen Serbien das Achtelfinal-Ticket zu lösen. Bo Svensson, der allem Anschein nach nicht wirklich intensiv die bisherige WM in Katar verfolgt hat, hat sich auch wenig mit seinen 05ern beschäftigt: "Ich schau da nicht besonders drauf, ich habe nicht so viel WM geguckt. Ich habe leider die dänischen Spiele gesehen und sonst nur geschaut, wie viel die Mainzer gespielt haben. Aber ich habe insgesamt nicht viel geschaut", sagt Svensson.

Mitleid mit Dänemark

Interessiert hat Svensson bei der WM nur sein Heimatland Dänemark. Die Mannschaft, die von Ex-05-Coach Kasper Hjulmand trainert wird, ist überraschend ja bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Svensson, der unter Hjulmand zu dessen Mainzer Zeiten als Co-Trainer erste Erfahrungen als Coach sammelte, ist darüber natürlich traurig: "Es war natürlich eine richtig große Enttäuschung für ihn und die Mannschaft, so auszuscheiden. Auch, weil man sich viel vorgenommen hatte und auch eine richtig gute Mannschaft hat. Sie haben einfach nicht die Erwartungen erfüllt.

"Fußball ist keine Mathe-Aufgabe, man hat es da mit Menschen zu tun"

Kontakt zu Hjulmand hatte Svensson zwar noch nicht, er weiß aber, wie schmerzhaft das WM-Aus für Hjulmand ist: "Ich weiß, wie viel Arbeit er da reingesteckt hat. Es war ein großer Traum, sehr schade, für ihn tut es mir schon leid", sagt Svensson im SWR-Interview.

Fokus auf die Bundesliga-Rückrunde

Platz 10 nach 15 Spieltagen. Das ist Stand der Dinge bei den 05ern. Im Großen und Ganzen eigentlich zufriedenstellend und wohl auch leistungsgerecht. Problem: Die fehlende Konstanz. Mal spielten die Mainzer begeisternden Fußball, wie beispielsweise beim 5:0 Heimsieg gegen den 1. FC Köln. Mal zeigte die Mannschaft erschreckend schwache Spiele, wie beim 1:4 in Hoffenheim. Das einzig Beständinge war die Unbeständigkeit des Teams. Das hat Bo Svensson genervt und das will er dementsprechend auch gerne ändern.

Trainingslager auf Mallorca

Vom kommenden Montag (5. Dezember) werden die Mainzer im Trainingslager sein. Das Reiseziel: Mallorca. Dabei sind zwei Testspiele gegen den spanischen Erstligisten RCD Mallorca vereinbart worden. Am 7. Dezember (18 Uhr) und 10. Dezember (17 Uhr). Rund um Weihnachten und Silvester hat die Mannschaft dann noch einmal zwei Wochen Urlaub. Das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause ist dann am 21. Januar 2023 beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart.