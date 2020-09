Die Mainzer haben die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Darmstadt 98 genutzt. Das Ergebnis war allerdings Nebensache. Die Fans interessiert nur eine Frage: Wer wird neuer Trainer?

Heiko Herrlich, Roger Schmidt oder doch einer aus den eigenen Reihen? Unter den Nullfünf-Fans kursieren viele mögliche Kandidaten für die Schwarz- Nachfolge. Offiziell ist allerdings nichts. Nur eine interne Lösung hat Sportvorstand Rouven Schröder bereits ausgeschlossen. Deswegen ist auch Jan-Moritz Lichte, der zurzeit die Mannschaft betreut, nur die Übergangslösung. Schröder verhandle seit Tagen mit möglichen Kandidaten. "Wir sind fleißig dabei und nehmen uns die nötige Zeit, um die richtige Entscheidung zu treffen", sagte Schröder im Rahmen des Testspiels gegen Darmstadt 98.

Mainz gewinnt Testspiel gegen Darmstadt 98

Gegen den Zweitligisten traten die Mainzer nicht in Bestbesetzung an. Die meisten Stammkräfte sind bei ihren Nationalmannschaften. Beim wenig überzeugenden 2:1-Erfolg traf Levin Öztunali zum zwischenzeitlichen 1:1, nachdem die Gäste durch einen Elfmeter in Halbzeit eins in Führung gegangen waren. In der 71. Minute vollendete Aarón Martín den schönsten Spielzug des Tages zum 2:1-Endstand.

Ein kleiner Lichtblick am zuletzt dunklen Mainzer Himmel. Doch letztlich auch nicht mehr. Denn schließlich interessiert am Bruchweg nur eine nur eine Frage: Wer wird's?