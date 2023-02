Beim Sieg in Leverkusen zeigte Torhüter Finn Dahmen für Mainz 05 erneut eine starke Leistung und war einer der Matchwinner. Stammkeeper Robin Zentner musste von der Bank zuschauen, wie die eigentliche Nummer zwei weiter Argumente für sich sammelte und das Torwart-Duell weiter spannend macht.

Entspannt konnte Finn Dahmen den Rosenmontagszug in Mainz auf dem eigenen 05-Wagen genießen. Nicht nur wegen des guten Wetters und der Stimmung. Der 24-Jährige trug mit dem gehaltenen Elfmeter gegen Bayer Leverkusen entscheidend dazu bei, dass die Rheinhessen den zweiten Sieg in Folge feiern durften. Überhaupt zeigt sich die eigentliche Nummer zwei im Tor der Mainzer in bestechender Form. Und die will er auch aktuell gerne weiter beweisen. "Ab Mittwoch gebe ich Gas im Training und hoffe, dann wieder zu spielen."

Svensson: "Robin ist die Nummer eins"

Somit spitzt sich der Torwart-Zweikampf mit Robin Zentner, der gegen Leverkusen erstmals in diesem Jahr wieder im Kader stand, weiter zu. Nach seiner Rückenverletzung ist der eigentliche Stammkeeper wieder einsatzbereit. Trotz der starken Leistungen von Dahmen machte 05-Coach Bo Svensson nach dem Sieg gegen die Werkself deutlich: "Robin ist die Nummer eins."

Zentner sei einige Zeit verletzt gewesen und habe erst eine Woche trainiert. Aber auch Dahmens Leistungen flossen bei der Wahl klar mit ein. Und ein gemeinsames Bauchgefühl von Svensson und Torwarttrainer Stephan Kuhnert.

Qual der Wahl -Wer steht gegen Gladbach im Tor?

Coach Svensson steht vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20:30 Uhr) erneut vor einer schwierigen Entscheidung: "Wir haben eine Luxus-Situation. Wir sehen alle, was Finn geleistet hat. Aber wir wissen genauso, was Robin seit Jahren leistet. Und er ist auch Vize-Kapitän." Aber der 43-Jährige betont auch, dass "das Leistungsprinzip zählt und auch die Eindrücke aus dem Training". Muss sich Zentner also über Trainingsleistung wieder für die erste Elf empfehlen?

Zwei unterschiedliche Torwarttypen

Der 05-Coach muss sich zwischen zwei unterschiedlichen Torwarttypen entscheiden muss. Zentner hat eine absolute tragende Rolle als Führungsspieler im Team, wie auch im Klub. Er ist eines der Gesichter der Mannschaft. Der 28-Jährige, angetrieben durch seinen unbändigen Ehrgeiz, zählt seit Jahren zu den Leistungsträgern in Mainz und konnte sich schon einmal in einem Duell um die Nummer eins durchsetzen. Damals mit dem jetzigen VfB-Keeper Florian Müller. Zentner besticht durch seine körperliche Präsenz, Lufthoheit und Reaktionsfähigkeit.

Sein Herausforderer wirkt geschmeidiger und ist dagegen besser mit dem Fuß. Dahmen spielt sehr oft den Flachpass im Aufbau, gestaltet so besser die Spieleröffnung der 05er mit. Die Teamkollegen, wie Mittelfeldspieler Anton Stach, loben den "Noch"-Ersatz-Keeper. "Finn ist ein super Torwart, stark auf der Linie, nicht hektisch. Das überträgt sich auch auf die Mannschaft."

Dahmen mit leichtem Vorteil?

Aktuell überzeugt Dahmen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, und scheint einen leichten Vorteil im Torhüter-Duell zu haben. Nach den letzten Wochen "zwingt" er seinen Trainer dazu, über die eigentlich klare Torhüter-Position neu zu denken. Zentner drängt zwar zurück in die Stammformation. Ein Selbstverständnis dafür scheint es zumindest bei Trainer Svensson aber so nicht mehr zu geben. Die Torhüter-Frage bleibt spannend und wird Mainz 05 noch mindestens bis zum Gladbach-Spiel beschäftigen.